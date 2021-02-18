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    11:07, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Торговый объект снесли в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Незаконный торговый объект снесли в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления градостроительного контроля города.

    Сообщается, что проверка торгового объекта по пр. Сейфуллина 462 была проведена ранее.

    «Мы проверили объект на предмет соблюдения земельного законодательства и выявили, что собственник без правоустанавливающих документов занимает землю, находящуюся в государственной собственности. В отношении нарушителя были приняты административные меры и выдано предписание об устранении», - отметили в управлении.

    Снести незаконно возведенный объект удалось все же только после судебных разбирательств.

    «Собственником объекта предписание исполнено не было, в связи с чем нами было подано исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы. Решением СМЭС исковое заявление о принудительном исполнении ранее выданного предписания удовлетворено. Снос произвели, совместно с судебными исполнителями», - уточнили в ведомостве.

    Ранее в Алматы снесли самовольную постройку на улице Радостовца, незаконно возведенные автомойки и ряд коммерческих помещений, а также летнее кафе .


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