АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Незаконный торговый объект снесли в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления градостроительного контроля города.

Сообщается, что проверка торгового объекта по пр. Сейфуллина 462 была проведена ранее.

«Мы проверили объект на предмет соблюдения земельного законодательства и выявили, что собственник без правоустанавливающих документов занимает землю, находящуюся в государственной собственности. В отношении нарушителя были приняты административные меры и выдано предписание об устранении», - отметили в управлении.

Снести незаконно возведенный объект удалось все же только после судебных разбирательств.

«Собственником объекта предписание исполнено не было, в связи с чем нами было подано исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы. Решением СМЭС исковое заявление о принудительном исполнении ранее выданного предписания удовлетворено. Снос произвели, совместно с судебными исполнителями», - уточнили в ведомостве.

Ранее в Алматы снесли самовольную постройку на улице Радостовца, незаконно возведенные автомойки и ряд коммерческих помещений, а также летнее кафе .