Торговый объект снесли в Алматы
Сообщается, что проверка торгового объекта по пр. Сейфуллина 462 была проведена ранее.
«Мы проверили объект на предмет соблюдения земельного законодательства и выявили, что собственник без правоустанавливающих документов занимает землю, находящуюся в государственной собственности. В отношении нарушителя были приняты административные меры и выдано предписание об устранении», - отметили в управлении.
Снести незаконно возведенный объект удалось все же только после судебных разбирательств.
«Собственником объекта предписание исполнено не было, в связи с чем нами было подано исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы. Решением СМЭС исковое заявление о принудительном исполнении ранее выданного предписания удовлетворено. Снос произвели, совместно с судебными исполнителями», - уточнили в ведомостве.
Ранее в Алматы снесли самовольную постройку на улице Радостовца, незаконно возведенные автомойки и ряд коммерческих помещений, а также летнее кафе .