Торговый центр горел в Алматы

По данным ДЧС города, сообщение о происшествии поступило от сотрудников полиции на линию 112. На место вызова силы были направлены по повышенному рангу. По прибытии установлено задымление с кровли здания. Незамедлительно развернута автолестница, проведены разведка и эвакуация.

До прибытия пожарных посетители были выведены персоналом ТРЦ и сотрудниками полиции на безопасное место.

Как уточнили в департаменте, для обнаружения очага возгорания использовались тепловизоры, после чего спасатели вскрыли кровлю. Очаг был оперативно обнаружен, возгорание локализовано.

Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее на территории строящегося многоквартирного дома в Медеуском районе Алматы произошло загорание стрелы башенного крана.