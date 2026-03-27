    22:31, 26 Март 2026 | GMT +5

    Торговый центр горел в Алматы

    В Алатауском районе по улице Ырысты произошло возгорание утеплителя кровли одного из торгово-развлекательных центров, передает агентство Kazinform.

    Фото: МЧС РК

    По данным ДЧС города, сообщение о происшествии поступило от сотрудников полиции на линию 112. На место вызова силы были направлены по повышенному рангу. По прибытии установлено задымление с кровли здания. Незамедлительно развернута автолестница, проведены разведка и эвакуация.

    До прибытия пожарных посетители были выведены персоналом ТРЦ и сотрудниками полиции на безопасное место.

    Как уточнили в департаменте, для обнаружения очага возгорания использовались тепловизоры, после чего спасатели вскрыли кровлю. Очаг был оперативно обнаружен, возгорание локализовано.

    Отмечается, что пострадавших нет.

    Ранее на территории строящегося многоквартирного дома в Медеуском районе Алматы произошло загорание стрелы башенного крана. 

    Еламан Турысбеков
