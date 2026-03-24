    21:41, 23 Март 2026 | GMT +5

    Башенный кран загорелся в Алматы

    Сегодня на территории строящегося многоквартирного дома в Медеуском районе Алматы по улице Тайманова произошло загорание стрелы башенного крана, передает Kazinform cо ссылкой на МЧС РК.

    Фото: МЧС

    Силами МЧС возгорание было оперативно ликвидировано на площади 2 кв.м. Для тушения огня на высоте пожарные использовали автолестницу и лафетный ствол с пожарной автолестницы. Пострадавших нет.

    Ранее в Караганде обнародовали видео спецоперации на месте умышленного поджога квартиры в Шахтинске.

    Жанара Мухамедиярова
