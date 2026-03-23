Пожар с пятью пострадавшими полицейскими в Шахтинске назвали умышленным

Как выяснилось, в многоэтажном доме Шахтинска мужчина намеренно устроил пожар, открыв газовый баллон. Он угрожал жизни соседей и сотрудников полиции.

В Караганде обнародовали видео спецоперации на месте умышленного поджога квартиры в Шахтинске.

— По предварительным данным, 40-летний мужчина открыл газовый баллон в своей квартире на пятом этаже, после чего поджег его, создавая опасность для жильцов и спасателей, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В результате ЧП пострадали полицейские, эвакуировшие жителей из дома. Очевидцы рассказали, что несмотря на риск взрыва, правоохранители действовали решительно. В ходе операции пятеро сотрудников получили травмы и были госпитализированы. Подозреваемый в настоящее время находится под охраной в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.