РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:30, 23 Март 2026 | GMT +5

    Пожар с пятью пострадавшими полицейскими в Шахтинске назвали умышленным

    В Караганде обнародовали видео спецоперации на месте умышленного поджога квартиры в Шахтинске, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пожар с пятью пострадавшими полицейскими в Шахтинске был умышленным
    Фото: кадр из видео

    Как выяснилось, в многоэтажном доме Шахтинска мужчина намеренно устроил пожар, открыв газовый баллон. Он угрожал жизни соседей и сотрудников полиции. 

    В Караганде обнародовали видео спецоперации на месте умышленного поджога квартиры в Шахтинске.

    — По предварительным данным, 40-летний мужчина открыл газовый баллон в своей квартире на пятом этаже, после чего поджег его, создавая опасность для жильцов и спасателей, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.  

    В результате ЧП пострадали полицейские, эвакуировшие жителей из дома. Очевидцы рассказали, что несмотря на риск взрыва, правоохранители действовали решительно. В ходе операции пятеро сотрудников получили травмы и были госпитализированы. Подозреваемый в настоящее время находится под охраной в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

    Теги:
    Пожар Регионы Казахстана Полиция Взрыв Акмолинская область
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают