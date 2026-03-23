    05:51, 23 Март 2026 | GMT +5

    5 полицейских пострадали при взрыве газа в Шахтинске: возбуждено уголовное дело

    В жилом доме Шахтинска произошел взрыв газовоздушной смеси, после которого начался пожар. Среди пострадавших — сотрудники полиции, участвовавшие в эвакуации жителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ЧП произошло в городе Шахтинске Карагандинской области. На пульт 112 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси бытового газового баллона в одном из многоквартирных домов. Уже через четыре минуты на место прибыли силы и средства ДЧС.

    По прибытии спасатели установили: в квартире горят мебель и бытовые вещи. Оперативно была организована эвакуация — с верхних этажей по лестничному маршу вывели пятерых человек.

    — До прибытия пожарных сотрудников часть жильцов эвакуировали полицейские, остальные покинули здание самостоятельно.

    Для жителей развернули пункт обогрева, а также организовали теплое размещение с использованием вахтового автомобиля МЧС, — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    В результате происшествия пострадали восемь человек, из них пятеро — сотрудники полиции. Все они доставлены в медицинские учреждения.

    Пожар удалось полностью ликвидировать на площади 40 квадратных метров. На месте был развернут штаб пожаротушения под руководством начальника ДЧС. В ликвидации последствий задействованы пожарные подразделения, спасатели, медики, полиция и представители местных исполнительных органов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

    — По факту пожара, повлекшего умышленное уничтожение чужого имущества, возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции задержан 40-летний подозреваемый.

    В настоящее время он госпитализирован в специализированную палату Шахтинской городской больницы и находится под конвоем. После выздоровления его планируют водворить в изолятор временного содержания, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Ведется расследование.

    Напомним, в городе Щучинск Бурабайского района Акмолинской области в пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате погибло шесть человек.  Позже число жертв возросло до 11 человек. 

    Айзада Агильбаева
