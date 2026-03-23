5 полицейских пострадали при взрыве газа в Шахтинске: возбуждено уголовное дело

ЧП произошло в городе Шахтинске Карагандинской области. На пульт 112 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси бытового газового баллона в одном из многоквартирных домов. Уже через четыре минуты на место прибыли силы и средства ДЧС.

По прибытии спасатели установили: в квартире горят мебель и бытовые вещи. Оперативно была организована эвакуация — с верхних этажей по лестничному маршу вывели пятерых человек.

— До прибытия пожарных сотрудников часть жильцов эвакуировали полицейские, остальные покинули здание самостоятельно. Для жителей развернули пункт обогрева, а также организовали теплое размещение с использованием вахтового автомобиля МЧС, — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

В результате происшествия пострадали восемь человек, из них пятеро — сотрудники полиции. Все они доставлены в медицинские учреждения.

Пожар удалось полностью ликвидировать на площади 40 квадратных метров. На месте был развернут штаб пожаротушения под руководством начальника ДЧС. В ликвидации последствий задействованы пожарные подразделения, спасатели, медики, полиция и представители местных исполнительных органов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

— По факту пожара, повлекшего умышленное уничтожение чужого имущества, возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции задержан 40-летний подозреваемый. В настоящее время он госпитализирован в специализированную палату Шахтинской городской больницы и находится под конвоем. После выздоровления его планируют водворить в изолятор временного содержания, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Ведется расследование.

