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    Токсанбаева принесла Казахстану третью медаль молодежного ЧА в Китае

    Казахстанская легкоатлетка Ясмина Токсанбаева завоевала бронзовую медаль в спортивной ходьбе на 20 километров на молодежном чемпионате Азии в китайском Ордосе, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Токсанбаева принесла Казахстану третью медаль молодежного ЧА в Китае
    Фото: НОК РК

    В соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 20 километров Токсанбаева финишировала третьей, показав результат 1 час 41 минута 26 секунд и завоевав бронзовую награду.

    Еще одна представительница Казахстана, Эльмира Калимуллина, также вошла в число сильнейших, заняв пятое место.

    Победительницей дисциплины стала китаянка Нин Цзиньлинь, преодолевшая дистанцию за 1:38:24. Серебряную медаль выиграла ее соотечественница Доу Маоцо с результатом 1:39:01.

    Стоит отметить, что в активе сборной Казахстана уже три медали. Ранее серебряную награду завоевала Анастасия Рыпакова, а Максим Балабин отметился бронзовой медалью.

    Ранее казахстанские боксеры завоевали четыре медали на чемпионате Азии. Также определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу.

    Спорт Бронза Китай Сборная Казахстана Чемпионат Азии Медаль НОК
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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