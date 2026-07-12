Токсанбаева принесла Казахстану третью медаль молодежного ЧА в Китае

Казахстанская легкоатлетка Ясмина Токсанбаева завоевала бронзовую медаль в спортивной ходьбе на 20 километров на молодежном чемпионате Азии в китайском Ордосе, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

В соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 20 километров Токсанбаева финишировала третьей, показав результат 1 час 41 минута 26 секунд и завоевав бронзовую награду.

Еще одна представительница Казахстана, Эльмира Калимуллина, также вошла в число сильнейших, заняв пятое место.

Победительницей дисциплины стала китаянка Нин Цзиньлинь, преодолевшая дистанцию за 1:38:24. Серебряную медаль выиграла ее соотечественница Доу Маоцо с результатом 1:39:01.

Стоит отметить, что в активе сборной Казахстана уже три медали. Ранее серебряную награду завоевала Анастасия Рыпакова, а Максим Балабин отметился бронзовой медалью.

Ранее казахстанские боксеры завоевали четыре медали на чемпионате Азии. Также определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу.