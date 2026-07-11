Казахстанские боксеры завоевали четыре медали на чемпионате Азии

Четыре казахстанских боксера пробились в полуфинал молодежного чемпионата Азии (U-19), который проходит в столице Индонезии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

Четвертьфинальная серия началась с противостояния в весовой категории до 75 килограммов, где казахстанец Хамза Максатулы сошелся с узбекистанцем Сухробом Рахматуллаевым. В упорнейшей борьбе, длившейся все три раунда, судьи раздельным решением (4:1) отдали победу представителю Узбекистана.

Следом на ринг вышел Тимур Тайбеков. В весе до 80 кг его оппонентом стал индиец Локеш. Поединок проходил в равной, бескомпромиссной борьбе, по итогам трех раундов судейская бригада большинством голосов (3:1) присудила победу казахстанцу.

В весовой категории до 85 кг Руслан Ахметов встретился с кыргызстанцем Нуралы Абдрашитовым. Казахстанский боксер с первых минут захватил инициативу, действовал первым номером, переигрывал соперника во всех компонентах и уверенно довел бой до победы единогласным решением судей — 5:0.

Еще одну яркую победу в копилку сборной принес Жалгас Утебеков, выступающий в категории до 90 кг. Его бой против представителя Тайбэя Жуи-Хси Куо продлился всего полторы минуты — мощнейший акцентированный удар по корпусу отправил соперника в нокаут.

Завершал вечернюю программу Владислав Саможонов в весе свыше 90 кг, встретившийся с индийцем Ловеном Гулипом. Казахстанский супертяжеловес доминировал с первых секунд, полностью контролируя ход поединка, а во втором раунде бой был остановлен досрочно — индийский боксер получил травму и не смог продолжить встречу. Победа присуждена Саможонову.

Таким образом, по итогам четвертьфиналов казахстанские боксеры Тимур Тайбеков, Руслан Ахметов, Жалгас Утебеков и Владислав Саможонов обеспечили себе как минимум бронзовые награды чемпионата Азии. Хамза Максатулы завершил борьбу за медали.

Напомним, молодежное первенство континента (U-19 и U-23) стартовало в Джакарте 3 июля и продлится до 16-го числа. Честь Казахстана на турнире защищают 39 боксеров.

Накануне в категории U23 состоялись четвертьфинальные поединки. По их итогам четыре представительницы женской сборной Казахстана вышли в полуфинал.