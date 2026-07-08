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    Чемпионат Азии U23: четыре казахстанские боксерши вышли в полуфинал

    В Джакарте (Индонезия) продолжается чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Чемпионат Азии U23: четыре казахстанские боксерши вышли в полуфинал
    Фото: НОК

    8 июля в категории U23 состоялись четвертьфинальные поединки. По их итогам четыре представительницы сборной Казахстана вышли в полуфинал.

    За выход в финал поборются Гульназ Борибаева (до 48 кг), Анита Адишева (до 51 кг), Улжан Сарсенбек (до 57 кг) и Аяжан Ермек (до 60 кг).

    В свою очередь, Сымбат Алиаскар (до 54 кг) и Аружан Жанабаева (до 65 кг) завершили выступление на стадии четвертьфинала.

    Отметим, что полуфинальные поединки в возрастной категории U23 состоятся 12 июля.

    Ранее по итогам очередного соревновательного дня в возрастной категории U19 сразу шесть представителей Казахстана пробились в четвертьфинал.

    Спорт спортсмены Казахстана Чемпионат Азии Бокс
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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