Чемпионат Азии U23: четыре казахстанские боксерши вышли в полуфинал

В Джакарте (Индонезия) продолжается чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

8 июля в категории U23 состоялись четвертьфинальные поединки. По их итогам четыре представительницы сборной Казахстана вышли в полуфинал.

За выход в финал поборются Гульназ Борибаева (до 48 кг), Анита Адишева (до 51 кг), Улжан Сарсенбек (до 57 кг) и Аяжан Ермек (до 60 кг).

В свою очередь, Сымбат Алиаскар (до 54 кг) и Аружан Жанабаева (до 65 кг) завершили выступление на стадии четвертьфинала.

Отметим, что полуфинальные поединки в возрастной категории U23 состоятся 12 июля.

Ранее по итогам очередного соревновательного дня в возрастной категории U19 сразу шесть представителей Казахстана пробились в четвертьфинал.