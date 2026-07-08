Шесть казахстанских боксеров вышли в четвертьфинал чемпионата Азии U19

В Джакарте продолжается чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

По итогам очередного соревновательного дня в возрастной категории U19 сразу шесть представителей Казахстана пробились в четвертьфинал.

Адиль Асканбай (до 50 кг), Едиге Нургожа (до 55 кг) и Хамза Максатулы (до 75 кг) одержали победы в поединках 1/8 финала техническим нокаутом.

Досжан Жумакан (до 60 кг), Акжурек Калабай (до 65 кг) и Бейбарыс Аширбай (до 70 кг) выиграли свои бои единогласным решением судей.

Четвертьфинальные поединки чемпионата Азии стартуют 9 июля.

Ранее два казахстанских боксера вышли в четвертьфинал чемпионата Азии U23.