Два казахстанских боксера вышли в четвертьфинал чемпионата Азии U23

В столице Индонезии, Джакарте, стартовал чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Первыми на ринг вышли участники соревнований в категории U23. Сегодня, 6 июля, честь сборной Казахстана защищали два боксера.

В дневной сессии Асылхан Кошербай в поединке 1/8 финала весовой категории до 65 кг встретился с представителем Бутана Деченом Дорджи. По итогам трех раундов казахстанский боксер одержал уверенную победу со счетом 5:0 и вышел в четвертьфинал.

В вечерней сессии Нурасыл Толебек в 1/8 финала весовой категории до 60 кг встретился с боксером из Таджикистана Дамиром Мубалихоновым. По решению судей казахстанец победил со счетом 4:1 и также завоевал путевку в четвертьфинал.

Ранее сообщалось о том, что казахстанские борцы завершили чемпионат Азии U20 с 18 медалями.