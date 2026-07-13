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    Токаев поздравил Президента Черногории с Днем государственности

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Черногории, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович приняли cовместное заявление
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Якова Милатовича по случаю Дня государственности Черногории.

    Глава нашего государства подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многолетнее сотрудничество с Черногорией, основанное на узах дружбы и взаимного уважения.

    В телеграмме отмечается, что недавний официальный визит черногорского лидера в Астану, ставший важной вехой в истории двусторонних отношений, расширил горизонты для дальнейшего укрепления взаимодействия по широкому кругу направлений.

    Президент Казахстана пожелал Якову Милатовичу успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Черногории – благополучия и процветания.

    Напомним, президент Черногории 18-20 июня 2026 года совершил первый официальный визит в Казахстан по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. 

    Яков Милатович в эксклюзивном интервью агентству Kazinform рассказал о перспективах расширения двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Черногорией в сферах торговли, туризма, логистики, энергетики и цифровой трансформации.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Черногория
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор