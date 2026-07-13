Токаев поздравил Президента Черногории с Днем государственности

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Якова Милатовича по случаю Дня государственности Черногории.



Глава нашего государства подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многолетнее сотрудничество с Черногорией, основанное на узах дружбы и взаимного уважения.



В телеграмме отмечается, что недавний официальный визит черногорского лидера в Астану, ставший важной вехой в истории двусторонних отношений, расширил горизонты для дальнейшего укрепления взаимодействия по широкому кругу направлений.



Президент Казахстана пожелал Якову Милатовичу успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Черногории – благополучия и процветания.

Напомним, президент Черногории 18-20 июня 2026 года совершил первый официальный визит в Казахстан по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Яков Милатович в эксклюзивном интервью агентству Kazinform рассказал о перспективах расширения двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Черногорией в сферах торговли, туризма, логистики, энергетики и цифровой трансформации.