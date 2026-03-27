Президент Казахстана: Альпинизм и горный туризм — это школа жизни, которая рождает лидеров

Глава государства вручил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» Ерванду Ильинскому, высоко оценив человеческие качества Ерванда Тихоновича и его искреннюю заботу о людях, особенно об альпинистах.

— Крылатыми среди альпинистов стали Ваши слова о том, что «самое высокое спортивное достижение не стоит человеческой жизни». Вы также однажды точно заметили, что «альпинизм — это шахматы, где человек играет с природой». Известно, что при восхождении к вершине К2 (Чогори) Ваша команда попала в сильный горный шторм. Вы тогда решили спуститься вниз, несмотря на то что до цели было рукой подать, буквально несколько сотен метров. Такое непростое решение о многом говорит, прежде всего, о Вашей мудрости, благородстве души. Вы никогда не допускали «головокружения от побед», настаивая на осторожности при прохождении даже простых и уже проторенных маршрутов. Такой высокопрофессиональный подход к делу стал Вашей визитной карточкой как великого альпиниста, спортсмена и наставника, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент с теплотой отозвался о колоссальной работе Ерванда Ильинского по популяризации альпинизма в нашей стране.

— Любовь к горам, походы, восхождения стали не просто увлечением, а особым экологическим стилем жизни, основанном на уважении к природе и стремлении к чистоте. В новой Конституции принципы природолюбия, правильного экологического поведения, чистоты в целом стали важной ее составной частью и теперь должны «врасти» в наш национальный менталитет. Горы учат стойкости, дисциплине и взаимовыручке. Поднимаясь к вершинам, человек укрепляет собственный дух. Именно поэтому альпинизм и горный туризм — это школа жизни, которая рождает лидеров, воспитывает чувство ответственности за окружающий мир. Важно всячески поддерживать этот культурный и психологический феномен, превращать его в основу воспитания молодежи. Перед Правительством, профильным министерством стоит задача всемерной поддержки альпинизма как спорта и современного горного туризма. Нужно подготовить конкретную программу действий с привлечением государственного финансирования и спонсорских средств. Отмечу, что данная актуальная задача будет решаться государством, и к ней будет проявлено должное внимание, — отметил Глава государства.

Глава государства вручил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» Ерванду Ильинскому. В ходе церемонии награждения легендарного альпиниста Ерванда Ильинского высшей степенью отличия — званием «Қазақстанның Еңбек Ері» Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что жизненный путь Ерванда Тихоновича — яркий пример созидательного патриотизма, уникальной самоотверженности и высочайшего профессионализма.