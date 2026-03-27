«Чемпионами в жизни» становятся только те, кто твердо идет к поставленной цели — Токаев

— Молодежь должна видеть, что упорный и продуктивный труд всегда достойно оценивается и вознаграждается, но и четко понимать, что не бывает успеха без усилий. Упорство и труд все перетрут. Неважно, спорт это или бизнес, учеба в школе или научные изыскания, труд в поле или на заводе, «чемпионами в жизни» неизменно становятся только те, кто по-настоящему увлечен своим делом и твердо идет к поставленной цели. Такие граждане, как уважаемый Ерванд Тихонович Ильинский, — это оплот нашего общества, наглядный пример мужества, стойкости и трудолюбия. Поэтому мною принято решение наградить Вас за выдающиеся достижения в альпинизме, большой вклад в развитие спорта и активное участие в общественной деятельности высшей степенью отличия — званием «Қазақстанның Еңбек Ері». С огромным удовольствием вручу эту заслуженную награду. Ерванд Тихонович, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений! Я знаю, что среди альпинистов есть очень популярное выражение: «Берегите себя!» Поэтому это выражение я адресую Вам сегодня и Вашим товарищам-ученикам, которые сопровождают Вас, — сказал Президент.

Ерванд Ильинский поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за высокую оценку его деятельности и особое внимание к отечественному альпинизму.

— Понимаю это как признание нашим государством тех достижений, которые совершило альпинистское сообщество Казахстана. Действительно, у нас есть такие достижения, которые признают иностранные альпинисты. Мне приятно это видеть, — отметил наставник национальной сборной по альпинизму.

Ранее в ходе выступления Глава государства отметил, что альпинизм и горный туризм – это школа жизни, которая рождает лидеров, воспитывает чувство ответственности за окружающий мир.

Напомним, за время тренерской деятельности Ерванд Ильинский подготовил более 100 мастеров спорта, среди его учеников есть мастера спорта международного класса и даже заслуженные мастера спорта. Под его руководством сборная Казахстана первой в мире покорила все 14 восьмитысячников.