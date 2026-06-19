ТМТМ и порт Бар могут связать новым транспортным коридором Европу и Азию

Вопросы реализации договоренностей, заключенных по итогам переговоров на уровне президентов Казахстана и Черногории, рассмотрели в ходе встречи Президент Черногории Яков Милатович и Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

— Сегодня у Вас состоялись плодотворные и конструктивные переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Я уверен, что Ваш визит откроет новую главу в казахско-черногорских отношениях. Правительство Казахстана возьмет на контроль реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей, — подчеркнул Премьер-министр.

— Правительства наших стран ведут работу над рядом двусторонних соглашений, которые создадут надежную правовую основу для дальнейшего укрепления партнерства. Речь идет о документах в сферах экономического сотрудничества, юстиции и цифровизации. Мы высоко оцениваем достижения Казахстана в области цифровой трансформации, и считаем, что можем перенять ценный опыт вашей страны в этом направлении, — отметил Яков Милатович.

Отмечено, что текущий уровень двустороннего товарооборота не раскрывает весь имеющийся потенциал сотрудничества.

В контексте обозначенных президентами двух стран задач, внимание уделено перспективным проектам в сферах торговли, транспорта и логистики, сельского хозяйства, цифровых технологий, туризма, образования.

В агропромышленном комплексе отмечена готовность Казахстана экспортировать на рынок Черногории сельскохозяйственную продукцию, в том числе муку, пшеницу, масличные культуры и продукцию глубокой переработки. Также обсуждены вопросы взаимодействия в области развития сельскохозяйственной науки, семеноводства, биотехнологий, животноводства и иных устойчивых методов ведения сельского хозяйства.

В транспортно-логистической сфере подчеркнута роль Казахстана как главного транзитного моста между Европой и Азией. Объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту за прошедший год вырос на более чем 36% и составил 77 тыс. контейнеров ДФЭ. Учитывая стратегически выгодное расположение Черногории и ее вклад в обеспечение доступа к Адриатическому морю, участники встречи отметили широкие возможности для расширения торговых и инвестиционных связей.

Кроме того, обсуждено сопряжение мощностей ТМТМ с портом Бар, что позволит создать новый сквозной мультимодальный коридор в Южную и Центральную Европу.

Внимание уделено перспективам сотрудничества в сфере цифровизации и искусственного интеллекта. Казахстан входит в число мировых лидеров по цифровизации государственных услуг, более 90% которых сегодня доступны онлайн. В данном направлении имеется существенный потенциал для расширения партнерства в области цифровой трансформации, ИИ, государственного управления и инноваций через создание совместных GovTech- и ИИ-инициатив.

Руководитель Правительства Казахстана проинформировал делегацию Черногории о созданном в стране инвестиционном климате. В числе ключевых мер — обновление Концепции инвестиционной политики до 2030 года, усиление защиты прав инвесторов в рамках работы Инвестиционного штаба и деятельности профильного комитета при Генеральной прокуратуре, введение нового специального визового режима «Altyn Visa» для иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов.

Премьер-министр Олжас Бектенов подтвердил готовность Правительства обеспечить практическую реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне.

Напомним, во Дворце Независимости состоялась официальная церемония встречи Президента Черногории Якова Милатовича. Президенты Казахстана и Черногории провели переговоры в узком и расширенном составе. Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович приняли cовместное заявление. Президент Черногории посетил Мажилис.