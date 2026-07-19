Тысячи зрителей посетили фестиваль «Шамши әндері» в Туркестане

Основная цель фестиваля — популяризация богатого музыкального наследия композитора, пропаганда национального искусства и поддержка творческого потенциала молодых исполнителей.

В мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, представители интеллигенции, деятели культуры и искусства, жители региона и гости города.

Фото: акимат Туркестанской области

В рамках фестиваля известные эстрадные артисты и молодые исполнители Казахстана исполнили песни Шамши. На концертной программе выступили квартет «Жігіттер», группы Melomen, «Сарын» и Turan Boys, а также исполнители Молдир Ауельбекова, Маржан Арапбаева, Алтынай Жорабаева, Досымжан Танатаров, Али Окапов, Газизхан Шекербеков, Аскар Жунусбеков, Канай, Руслан Акынбаев, Аяжан Нурмаханбет, Маржан Ерланқызы, Данияр Барыс, Эльвира Мамытова и другие артисты.

Фото: акимат Туркестанской области

В ходе мероприятия были исполнены избранные произведения Шамши Калдаякова, вошедшие в золотой фонд казахского песенного искусства, которые подарили зрителям особый душевный заряд. Фестиваль был организован на высоком уровне как важный культурный проект, направленный на популяризацию творческого наследия композитора, пропаганду национальной культуры и развитие преемственности отечественного эстрадного искусства.

Фестиваль песни подарил туркестанцам и гостям города особое вдохновение и позитивное настроение. Многие пели песни Шамши вместе с певцами, тем самым отдавав дань уважения памяти композитора.

Фото: акимат Туркестанской области

В регионе особое внимание уделяется развитию культуры и туризма. С 2018 года, когда была создана область, было открыто 35 домов культуры. В Туркестане регулярно проходятся художественные вечера и конкурсы республиканского и международного уровня.

Фото: акимат Туркестанской области

За восемь лет в регион прибыло 2,5 млн туристов, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году (2018 г. — 186,2 тыс. туристов, 2025 г. — 500 тыс.). Исторические территории посетили более 10 млн однодневных посетителей.