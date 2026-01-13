Тысячи туристов эвакуированы из-за лесных пожаров в Аргентине

За последние дни огонь уничтожил более 15 000 гектаров территории.

К настоящему моменту эвакуированы уже около 3000 туристов. Губернатор провинции Чубут Игнасио Торрес в интервью радиостанции Radio Mitre назвал происходящее одним из самых тяжелых экологических кризисов, с которыми провинция когда-либо сталкивалась, пишет BILD.

По его словам, пожары происходят каждый год, однако сейчас каждый очаг возгорания распространяется гораздо быстрее и трудно поддается контролю. По его словам, регион также переживает «самую сильную засуху с 1965 года».

Со ссылкой на местные СМИ, BILD отмечает, что наиболее пострадали провинции Чубут и Рио-Негро, где пожары зафиксированы в районах Пуэрто-Патриада, Эпуйен, Эль-Ойо, Эль-Больсон, в национальном парке Лос-Алерсес и в ряде других мест.

— Сейчас с огнем борются более 500 пожарных и полицейских, также задействована авиация. Сообщается, что один пожарный был госпитализирован с тяжелыми ожогами. Причины пожаров, которые продолжаются в регионе уже неделю, пока остаются неясными, — пишет издание.

Губернатор Торрес заявил, что имеются признаки умышленного поджога, и сообщил о вознаграждении в размере 50 миллионов песо (около 29 000 евро) за информацию, способную помочь в расследовании.

