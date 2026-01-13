РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:50, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Тысячи туристов эвакуированы из-за лесных пожаров в Аргентине

    В разгар туристического сезона южноаргентинский регион Патагония страдает от масштабных лесных пожаров, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

    Тысячи туристов эвакуированы из-за лесных пожаров в Аргентине
    Фото: BILD

    За последние дни огонь уничтожил более 15 000 гектаров территории. 

    К настоящему моменту эвакуированы уже около 3000 туристов. Губернатор провинции Чубут Игнасио Торрес в интервью радиостанции Radio Mitre назвал происходящее одним из самых тяжелых экологических кризисов, с которыми провинция когда-либо сталкивалась, пишет BILD.

    По его словам, пожары происходят каждый год, однако сейчас каждый очаг возгорания распространяется гораздо быстрее и трудно поддается контролю. По его словам, регион также переживает «самую сильную засуху с 1965 года».

    Со ссылкой на местные СМИ, BILD отмечает, что наиболее пострадали провинции Чубут и Рио-Негро, где пожары зафиксированы в районах Пуэрто-Патриада, Эпуйен, Эль-Ойо, Эль-Больсон, в национальном парке Лос-Алерсес и в ряде других мест.

    — Сейчас с огнем борются более 500 пожарных и полицейских, также задействована авиация. Сообщается, что один пожарный был госпитализирован с тяжелыми ожогами. Причины пожаров, которые продолжаются в регионе уже неделю, пока остаются неясными, — пишет издание.

     Губернатор Торрес заявил, что имеются признаки умышленного поджога, и сообщил о вознаграждении в размере 50 миллионов песо (около 29 000 евро) за информацию, способную помочь в расследовании. 

    Ранее сообщалось о задержании владельца бара по делу о пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии.

     

    Теги:
    Пожар Аргентина Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают