Тысячи людей вышли на акцию протеста в Мексике

Глава столичной Службы безопасности Пабло Васкес сообщил в воскресенье, что 40 полицейских госпитализированы.

Мэр Мехико Клара Бругада в посте в соцсети X заявила, что право граждан на протест не должно приобретать форму насилия. Она резко осудила действия, «совершаемые радикальной группой протестующих».

В субботу тысячи демонстрантов прошли маршем по столице Мексики, протестуя против насильственных преступлений и политики президента Клаудии Шейнбаум.

🇲🇽🔥 Massive protest at Mexico City’s presidential palace today. Young demonstrators accuse Claudia Sheinbaum’s government of enabling cartel activity, they’re tearing down barriers, storming the walls, and clashing with riot police. pic.twitter.com/5VXc4ArNda — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) November 15, 2025

Глава государства заявила, что марши, которые также прошли и в других городах страны, были профинансированы правыми политиками, выступающими против ее правительства.

Митинг в столице был организован молодежными группами «поколения Z» и получил поддержку граждан, протестующих в том числе против недавнего убийства мэра Уруапана Карлоса Мансо, который призывал к жестким мерам против наркокартелей.

Одна из групп, называющая себя Generation Z Mexico, распространила в социальных сетях манифест, в котором говорится, что группа представляет мексиканскую молодежь, уставшую от насилия, коррупции и злоупотребления властью.

Протестующие демонтировали часть заграждения, защищающего Национальный дворец, где проживает Шейнбаум. Полиция, охраняющая комплекс, применила против толпы слезоточивый газ.

Власти арестовали 20 человек за такие правонарушения как грабеж и нападение, сообщил журналистам глава службы безопасности Мехико Пабло Васкес.

Протестующие размахивали плакатами с надписями «Мы все — Карлос Мансо», а другие надевали ковбойские шляпы в знак уважения к нему.

Мансо был застрелен 1 ноября, когда посещал фестиваль по случаю Дня мертвых.