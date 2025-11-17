РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:56, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Тысячи людей вышли на акцию протеста в Мексике

    По данным полиции, в ходе столкновений во время антиправительственных протестов в столице Мексики Мехико пострадали по меньшей мере 120 человек, 100 из которых являются сотрудниками полиции, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Фото: x.com/DD_Geopolitics

    Глава столичной Службы безопасности Пабло Васкес сообщил в воскресенье, что 40 полицейских госпитализированы.

    Мэр Мехико Клара Бругада в посте в соцсети X заявила, что право граждан на протест не должно приобретать форму насилия. Она резко осудила действия, «совершаемые радикальной группой протестующих».

    В субботу тысячи демонстрантов прошли маршем по столице Мексики, протестуя против насильственных преступлений и политики президента Клаудии Шейнбаум.

    Глава государства заявила, что марши, которые также прошли и в других городах страны, были профинансированы правыми политиками, выступающими против ее правительства.

    Митинг в столице был организован молодежными группами «поколения Z» и получил поддержку граждан, протестующих в том числе против недавнего убийства мэра Уруапана Карлоса Мансо, который призывал к жестким мерам против наркокартелей.

    Одна из групп, называющая себя Generation Z Mexico, распространила в социальных сетях манифест, в котором говорится, что группа представляет мексиканскую молодежь, уставшую от насилия, коррупции и злоупотребления властью.

    Протестующие демонтировали часть заграждения, защищающего Национальный дворец, где проживает Шейнбаум. Полиция, охраняющая комплекс, применила против толпы слезоточивый газ.

    Власти арестовали 20 человек за такие правонарушения как грабеж и нападение, сообщил журналистам глава службы безопасности Мехико Пабло Васкес.

    Протестующие размахивали плакатами с надписями «Мы все — Карлос Мансо», а другие надевали ковбойские шляпы в знак уважения к нему.

    Мансо был застрелен 1 ноября, когда посещал фестиваль по случаю Дня мертвых.

    Динара Жусупбекова
