Пьяный мужчина пытался поцеловать президента Мексики на публичном мероприятии

Инцидент произошел во вторник, когда в Мехико мужчина прорвался сквозь толпу людей, приветствовавших Шейнбаум, пытался ее обнаять и поцеловать. Все закончилось вмешательством одного из ближайших помощников президента.

Шейнбаум, которая является первой женщиной-президентом Мексики, заявила, что она решила подать в суд на мужчину.

- Я решила подать в суд, потому что это то, что я пережила как женщина, то, что переживают все женщины в нашей стране. Ни один мужчина не имеет права нарушать это пространств, — заявила она.

Она добавила, что это не первый случай. В 2021 году, будучи мэром Мехико, она опубликовала видео к Международному женскому дню, в котором вспоминает, как к ней приставали в общественном транспорте в 12 лет и как ее домогался преподаватель, когда она была студенткой.

Как стало известно, мужчина был арестован и находится под стражей в отделе по расследованию сексуальных преступлений.

Проблемы безопасности

Этот случай возобновил дебаты о безопасности женщин и политиков. Он произошел всего через несколько дней после жестокого убийства мэра Уруапана Карлоса Мансо во время публичного мероприятия, посвященного к Дню мертвых, что ставит под сомнение уровень необходимого контроля безопасности государственных служащих.

Шейнбаум, как и ее предшественник Андрес Мануэль Лопес Обрадор, решила не содержать президентскую гвардию, которая была расформирована в 2018 году.

Как отмечают аналитики, инцидент с участием президента также подчеркивает более масштабную проблему, с которой сталкиваются женщины в общественной жизни. Национальный избирательный институт (INE) зафиксировал 516 случаев насилия в отношении женщин, занимающих политические должности, с сентября 2020 года по июль 2025 года.

О том, что такое харассмант на рабочем месте, как распознать и защитить себя, читайте здесь.