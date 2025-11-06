Пьяный мужчина пытался поцеловать президента Мексики на публичном мероприятии
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выдвинула обвинения против мужчины, который домогался ее, назвав инцидент «нападением на всех женщин», передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN.
Инцидент произошел во вторник, когда в Мехико мужчина прорвался сквозь толпу людей, приветствовавших Шейнбаум, пытался ее обнаять и поцеловать. Все закончилось вмешательством одного из ближайших помощников президента.
Шейнбаум, которая является первой женщиной-президентом Мексики, заявила, что она решила подать в суд на мужчину.
- Я решила подать в суд, потому что это то, что я пережила как женщина, то, что переживают все женщины в нашей стране. Ни один мужчина не имеет права нарушать это пространств, — заявила она.
Она добавила, что это не первый случай. В 2021 году, будучи мэром Мехико, она опубликовала видео к Международному женскому дню, в котором вспоминает, как к ней приставали в общественном транспорте в 12 лет и как ее домогался преподаватель, когда она была студенткой.
Как стало известно, мужчина был арестован и находится под стражей в отделе по расследованию сексуальных преступлений.
Проблемы безопасности
Этот случай возобновил дебаты о безопасности женщин и политиков. Он произошел всего через несколько дней после жестокого убийства мэра Уруапана Карлоса Мансо во время публичного мероприятия, посвященного к Дню мертвых, что ставит под сомнение уровень необходимого контроля безопасности государственных служащих.
Шейнбаум, как и ее предшественник Андрес Мануэль Лопес Обрадор, решила не содержать президентскую гвардию, которая была расформирована в 2018 году.
Как отмечают аналитики, инцидент с участием президента также подчеркивает более масштабную проблему, с которой сталкиваются женщины в общественной жизни. Национальный избирательный институт (INE) зафиксировал 516 случаев насилия в отношении женщин, занимающих политические должности, с сентября 2020 года по июль 2025 года.
