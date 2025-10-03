Харассмент на рабочем месте: как распознать и защитить себя

О скромности и репутации

Справочно: Харассмент – это любая форма нежелательного поведения сексуального характера на работе: непристойные шутки, прикосновения, предложения, комментарии или давление, унижающее достоинство человека.

По данным соцопросов, до 30% работников сталкивались с неэтичным поведением на работе. При этом в стране нет четкой системы, куда можно обратиться и как защитить свои права, отмечается в консультативном документе к проекту закона о внесении изменений в трудовое законодательство, опубликованном на портале «Открытые НПА».

В Казахстане женщины, сталкиваясь с домогательствами на работе, чаще всего не выносят проблему на публику. Общество нередко поддерживает мужчин, слова пострадавших ставятся под сомнение и вину пытаются переложить на них самих, считают эксперты.

Кадр из видео

- В одном из кейсов меня возмутило отношение судьи к пострадавшей. Судья – женщина, но при этом она же оказывает давление на 19-летнюю девушку с вопросами, почему она не обратилась в полицию, почему промолчала, почему не закричала находясь в офисе, - приводит пример Бибигуль Агыбаева.

Сейчас даже сильные и уверенные в себе женщины нередко избегают разговоров о домогательствах, опасаясь за карьеру и личную репутацию, добавила Бибигуль Агыбаева.

– Женщина, которая годами формировала свою репутацию, училась, участвовала в олимпиадах, всего добивалась своим трудом, в такой ситуации чаще всего просто молча напишет заявление и уйдет. Все ради того, чтобы сохранить свое имя и будущее, ведь впереди у нее еще семья и замужество, – отметила она.

Чаще всего, по ее словам, харассменту подвергаются скромные девушки. Те, кто способны резко ответить или дать отпор, реже сталкиваются с харассментом, считает юрист.

Новые поправки в законе

Отметим, что в ближайшее время в Казахстане собираются ввести ответственность за сексуальные домогательства на работе. Министерство труда и соцзащиты РК совместно с международными экспертами разработало поправки в Трудовой кодекс, которые впервые закрепят норму о защите работников от домогательств.

По словам эксперта в области трудового права Бибигуль Агыбаевой, в законопроекте термин «харассмент» не используется – вместо него вводится понятие «сексуальное домогательство на рабочем месте». Поправка призвана создать безопасные условия труда, а ответственность за их соблюдение возлагается на работодателя.

Кадр из видео

– Этот законопроект своевременный и очень востребованный. Особенно среди работодателей, потому что до сих пор у них не было правовых инструментов, чтобы привлечь нарушителя к ответственности или расторгнуть с ним трудовой договор, – подчеркнула Агыбаева.

Кроме того, согласно документу, права сотрудников расширяются: они смогут рассчитывать на защиту от домогательств, сохранение конфиденциальности при подаче и рассмотрении жалоб, а также на право отказаться от выполнения работы, если существует угроза домогательств.

Для работодателей вводятся новые обязательства – они должны будут принимать меры для предотвращения подобных ситуаций, не препятствовать работникам в реализации их прав, а также обеспечить удобный и доступный механизм подачи жалобы. Кроме того, проект предусматривает возможность увольнения сотрудника по инициативе работодателя, если будет доказан факт сексуального домогательства на рабочем месте или в рабочее время.

Пока Казахстан остается в числе стран, которые не ратифицировали Конвенцию Международной организации труда (МОТ) № 190. Документ закрепляет обязательства государств по защите работников от насилия и домогательств на рабочем месте. В таких странах, как Франция, Канада и Южная Корея такие нормы уже работают – там действуют внутренние процедуры реагирования и установлены санкции за нарушения.

Чем грозит харассмент?

Несмотря на отсутствие четких механизмов защиты от харассмента на работе, все же существуют меры, которые могут обезопасить от домогательств.

По словам Бибигуль Агыбаевой, если после замечания человек не понимает и продолжает совершать подобные действия, необходимо фиксировать факты, собирать доказательства и за нарушение этического кодекса привлекать к дисциплинарной ответственности.

– Дисциплинарное взыскание будет действовать в течение шести месяцев. Если в этот период, когда сотрудник уже подвергся дисциплинарному воздействию, имеется акт работодателя, и он снова совершает подобные действия, нарушает этический кодекс, либо несвоевременно и некачественно оказывает услуги, не исполняет свои обязанности, то в дальнейшем это является основанием для увольнения, – поясняет эксперт.

В подкасте был рассмотрен один из кейсов – ситуация, когда женщине-руководителю подразделения в неформальной беседе непосредственный начальник попросил ее уволиться по собственному желанию. Причина оказалась не рабочей: она ему нравится, и он на нее отвлекается.

Кадр из видео

– Я бы посоветовал зафиксировать такой факт. Сделать это любыми законными методами, желательно при свидетелях. Если человек знает свои права, он может написать заявление в кадровую службу, чтобы официально зафиксировать ситуацию – с печатью, штампом, – рекомендует юрист Асланбек Ибраев.

Доказательствами могут служить видео, аудио, фото или скриншоты переписки, отмечают юристы.

По словам Бибигуль Агыбаевой, вторая сторона должна понимать, что существует такое понятие, как защита чести и деловой репутации. Голословное обвинение в домогательствах может обернуться встречным иском, поэтому крайне важно иметь доказательства.

– Обвинить человека в совершении харассмента для заявителя – это тоже большая ответственность, ведь завтра на него самого могут подать иск в суд с целью защиты деловой репутации. Руководитель, которого обвинили в таких действиях, также имеет право обратиться в суд, и тогда второй стороне придется доказывать, что в его обвинении был предмет спора и основания для него, – подчеркнула Бибигуль Агыбаева.

В законопроекте четко указано: чтобы уволить сотрудника по статье 52 ТК по инициативе работодателя за совершение действий сексуального характера, необходимо проведение служебного расследования. Только если вина будет доказана, работодатель имеет право привлечь к дисциплинарной ответственности или уволить нарушителя. Иными словами, без доказательств и оснований уволить сотрудника закон не позволит, резюмировала эксперт.

Отметим, что Минтруда разрабатывает поправки, позволяющие подавать жалобы на харассмент анонимно и применять полиграф при проверке. Более подробнее – читать здесь.