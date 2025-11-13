РУ
телерадиокомплекс президента РК
    05:28, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Тысячи людей вышли на улицы Бухареста с требованием повысить зарплаты

    В Румынии прошел массовый митинг против правительственной политики жесткой экономии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Тысячи людей вышли на улицы Бухареста с требованием повысить заработные платы
    Фото: AP Photo

    Тысячи людей вышли на улицы Бухареста с требованием повысить заработные платы, сдержать рост цен и снизить налоги для работников.

    Акцию организовал Национальный профсоюзный блок, объединяющий десятки профессиональных федераций. Протест начался у здания правительства, после чего участники направились к Дворцу парламента.

    Люди били в барабаны, сигналили и держали плакаты с лозунгами: «Мы хотим достойных зарплат» и «Не бейте тех, кто вас спасает» — последняя надпись сопровождалась фото сотрудника скорой помощи.

    Митинг прошел на фоне мер, которые власти принимают для сокращения бюджетного дефицита. В 2024 году он превышал 9%, что стало одним из самых высоких показателей среди стран ЕС. Румыния обязалась перед Евросоюзом снизить дефицит до 8,4% в текущем году.

    Программа экономии предусматривает повышение налогов, замораживание зарплат и пенсий в госсекторе, сокращение расходов и рабочих мест в государственных структурах.

    — Рабочие снова становятся жертвами своей работы — несмотря на то, что мы трудимся больше, мы становимся беднее, — заявили в профсоюзном блоке. Там подчеркнули, что обнищание населения фактически превратилось в государственную политику.

    Позднее представители профсоюзов сообщили, что правящие партии пригласили их на переговоры. Среди основных требований демонстрантов также — прекращение сокращений в госсекторе и усиление борьбы с уклонением от налогов.

    Ранее сообщалось, что в Сербии произошло нападение на участников несогласованного собрания на граждан, присутствовавших на официально заявленном митинге в центре Белграда.

    Позже стало известно, что в случае продолжения приостановки финансирования федерального правительства США (шатдауна) с 15 ноября американские военнослужащие перестанут получать зарплату.

