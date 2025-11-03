МВД Сербии заявило о нападении на участников митинга в центре Белграда

Как говорится в заявлении МВД, на которое ссылается агентство, «организованная группа участников несогласованного собрания, напала на граждан, находившихся на зарегистрированном публичном мероприятии, бросая в их сторону различные предметы и пиротехнические средства».

Из-за нападения «был подожжен один из шатров, в которых в тот момент находились люди, чем была серьезно поставлена под угрозу их безопасность и создана реальная опасность тяжелых последствий, включая травмы и гибель людей».

Полицейские, обеспечивавшие общественный порядок, оперативно вмешались и предотвратили дальнейшую эскалацию насилия. Как уточнили в министерстве, один сотрудник полиции получил травму голени вследствие действия пиротехнического средства и был доставлен в медучреждение для оказания помощи.

— Мы призываем всех граждан воздерживаться от насилия, соблюдать закон и не участвовать в несанкционированных собраниях, которые угрожают жизни, безопасности других людей и общественному имуществу, — указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что второй по величине город Сербии, Нови-Сад, стал местом массового митинга — десятки тысяч студентов и оппозиционеров вышли на акцию, посвященную годовщине обрушения бетонного навеса, в результате которого погибли 16 человек.

Мы подробно рассказывали о трагедии в Нови Саде и массовых демонстрациях, проходивших в стране после нее. Сообщалось также, что премьер-министр Сербии ушел в отставку на фоне массовых протестов.

