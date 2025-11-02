В Сербии в годовщину трагедии проходят памятные шествия

Министр по правам человека, меньшинств и общественному диалогу Демо Бериша заявил, что сербские власти не ожидают нарушений общественного порядка во время памятных мероприятий, проходящих в Нови-Саде в годовщину трагедии на железнодорожном вокзале.

— Я действительно не ожидаю, что произойдут какие-либо нарушения общественного порядка. Если бы случились конфликты или беспорядки, это придало бы событию совершенно иной смысл. Это не в интересах ни государства, ни тех людей, которые сегодня приехали в Нови-Сад, — подчеркнул министр в интервью агентству Tanjug.

Бериша отметил, что памятные шествия и собрания проходят в спокойной обстановке и органы безопасности контролируют ситуацию. По его словам, граждане соблюдают правопорядок, нет оснований для какого-либо вмешательства, а попытки отдельных лиц спровоцировать напряженность не находят отклика в обществе.

1 ноября в Сербии проходит День траура в память о 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде год назад. Государственные флаги приспущены, телевидение и радиостанции изменили сетку вещания, а учреждения культуры адаптировали свои программы к характеру памятного дня.

Памятные акции проходят по всей стране, главным образом в Нови-Саде, где жители возлагают цветы у здания вокзала и почтили память погибших минутой молчания. Вечером запланированы шествия и собрания в память о жертвах трагедии.

Мы подробно рассказывали о трагедии в Нови Саде и массовых демонстрациях, проходивших в стране после нее. сообщалось также, что премьер-министр Сербии ушел в отставку на фоне массовых протестов.

