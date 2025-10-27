Военные США могут остаться без зарплаты с 15 ноября

Об этом сообщил министр финансов страны Скотт Бессент в эфире телеканала CBS News.

Он подчеркнул позицию действующей администрации президента Дональда Трампа, согласно которой ответственность за шатдаун лежит на политических оппонентах из Демократической партии. По словам Бессента, лидеров демократов в Конгрессе больше заботят предстоящие промежуточные выборы 2026 года, чем судьба государственных служащих и военнослужащих.

— Мы могли бы выплатить зарплаты военным из имеющихся остатков бюджета Пентагона в середине месяца и, вероятно, сделаем это в начале ноября. Но к 15 ноября наши военнослужащие, готовые отдать жизнь за страну, не смогут получать оплату труда, — отметил министр.

Напомним, частичная приостановка работы федерального правительства началась 1 октября из-за отсутствия финансирования. Причиной стало отсутствие согласия между республиканцами и демократами по ряду бюджетных статей, включая расходы на здравоохранение. Демократы и республиканцы продолжают обвинять друг друга в затягивании шатдауна в политических целях.

Согласно законам США, министерства и ведомства, отвечающие за национальную безопасность и внешнюю политику, продолжают функционировать даже при приостановке финансирования. То же касается госслужащих, чья работа связана с «защитой жизни и собственности». Такие сотрудники обычно работают без зарплаты, которая выплачивается позже, после разрешения бюджетного вопроса.

С 1977 года финансирование федерального правительства США прерывалось более 20 раз из-за разногласий между администрацией и Конгрессом. Самый длительный шатдаун длился 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019-го, во время первого срока Трампа.

Ранее сообщалось, что Пентагон получил анонимное пожертвование на сумму $130 млн, которое предназначено для компенсации расходов на зарплаты и льготы американских военнослужащих в период частичной приостановки работы федерального правительства США.