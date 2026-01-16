РУ
    TikTok внедряет проверку возраста в ЕС

    В ближайшие недели TikTok начнет внедрение новой технологии проверки возраста на всей территории Евросоюза на фоне усиливающихся призывов ограничить доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Pixabay

    Система, которая в течение последнего года незаметно проходила пилотное тестирование в ЕС, анализирует информацию профиля, опубликованные видеоролики и поведенческие сигналы, чтобы предсказать, принадлежит ли учетная запись пользователю младше 13 лет.

    Как сообщает The Guardian, учетные записи, отмеченные системой как проблемные, будут проверены специалистами-модераторами, но их не будут блокировать. Стоит отметить, что пилотный проект в Великобритании привел к удалению тысяч учетных записей.

    В TikTok сообщили, что новая технология была разработана специально для соответствия нормативным требованиям ЕС. В процессе разработки системы компания сотрудничала с Комиссией по защите данных Ирландии, ведущим регулятором конфиденциальности в ЕС.

    Европейский парламент настаивает на введении возрастных ограничений для использования социальных сетей, в то время как Дания хочет запретить социальные сети для лиц младше 15 лет.

    В конце ноября Европарламент принял резолюцию о запрете соцсетей для детей младше 16 лет. 

    Ранее компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, заявила о внедрении новой системы проверки возраста. 

     

     

    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
