TikTok внедряет проверку возраста в ЕС

Система, которая в течение последнего года незаметно проходила пилотное тестирование в ЕС, анализирует информацию профиля, опубликованные видеоролики и поведенческие сигналы, чтобы предсказать, принадлежит ли учетная запись пользователю младше 13 лет.

Как сообщает The Guardian, учетные записи, отмеченные системой как проблемные, будут проверены специалистами-модераторами, но их не будут блокировать. Стоит отметить, что пилотный проект в Великобритании привел к удалению тысяч учетных записей.

В TikTok сообщили, что новая технология была разработана специально для соответствия нормативным требованиям ЕС. В процессе разработки системы компания сотрудничала с Комиссией по защите данных Ирландии, ведущим регулятором конфиденциальности в ЕС.

Европейский парламент настаивает на введении возрастных ограничений для использования социальных сетей, в то время как Дания хочет запретить социальные сети для лиц младше 15 лет.

В конце ноября Европарламент принял резолюцию о запрете соцсетей для детей младше 16 лет.

Ранее компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, заявила о внедрении новой системы проверки возраста.