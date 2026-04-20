Тигр выпрыгнул в зрительный зал цирка во время шоу в России
Полицейские организовали проверку после публикаций видео, где во время циркового представления в Ростове-на-Дону тигр выпрыгнул в зрительный зал из манежа, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Во время номера с тремя тиграми защитная сетка между манежем и зрителями сорвалась вниз, и один из тигров выпрыгнул в зал.
Хищник стал бродить между рядами, а оставшиеся на местах взрослые закрывали собой детей.
В результате инцидента никто не пострадал, тигра загнали в вольер.
— В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении Главного управления Министерства внутренних дел по Ростовской области.
Следственное управление СК РФ по Ростовской области также проводит доследственную проверку по факту инцидента.
Ранее сообщалось, что в Казахстан из России завезут амурских тигров.