Тигр выпрыгнул в зрительный зал цирка во время шоу в России

Во время номера с тремя тиграми защитная сетка между манежем и зрителями сорвалась вниз, и один из тигров выпрыгнул в зал.

Хищник стал бродить между рядами, а оставшиеся на местах взрослые закрывали собой детей.

В результате инцидента никто не пострадал, тигра загнали в вольер.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении Главного управления Министерства внутренних дел по Ростовской области.

Следственное управление СК РФ по Ростовской области также проводит доследственную проверку по факту инцидента.

