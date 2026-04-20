    11:18, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Тигр выпрыгнул в зрительный зал цирка во время шоу в России

    Полицейские организовали проверку после публикаций видео, где во время циркового представления в Ростове-на-Дону тигр выпрыгнул в зрительный зал из манежа, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Фото: ТАСС

    Во время номера с тремя тиграми защитная сетка между манежем и зрителями сорвалась вниз, и один из тигров выпрыгнул в зал. 

    Хищник стал бродить между рядами, а оставшиеся на местах взрослые закрывали собой детей.

    В результате инцидента никто не пострадал, тигра загнали в вольер. 

    — В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении Главного управления Министерства внутренних дел по Ростовской области.

    Следственное управление СК РФ по Ростовской области также проводит доследственную проверку по факту инцидента. 

    Ранее сообщалось, что в Казахстан из России завезут амурских тигров.

     

     

    Жулдыз Атагельдиева
