ТЭЦ-2 в Петропавловске из-за сильных морозов работает в усиленном режиме

На фоне устойчиво низких температур объекты теплоснабжения региона —Петропавловская ТЭЦ-2, АО «Северо-Казахстанская РЭК» и ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» — переведены на круглосуточный режим работы. Меры приняты для предотвращения сбоев в подаче тепла и электроэнергии.

В АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» сообщили, что в условиях морозов увеличено количество обходов оборудования и проверок критически важных узлов. Ремонтные бригады и ответственные специалисты работают без перерывов, все службы находятся в режиме повышенной готовности.

Фото: акимат СКО

При этом генерация на Петропавловской ТЭЦ-2 осуществляется в штатном режиме и строго по утвержденному графику. Параметры теплоснабжения соответствуют нормативам, отдельный контроль ведется за топливными резервами.

— По состоянию на 26 января запасы угля на станции составляют 199 603 тонны, что почти на 64 тысячи тонн превышает установленный норматив. Объем мазута — 1 900 тонн при норме 300 тонн, — сообщил генеральный директор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Анатолий Казановский.

Для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения в региональной электросетевой компании и тепловых сетях усилены дежурные и аварийно-восстановительные бригады. Спецтехника переведена на круглосуточное дежурство и размещена в теплых боксах, что позволяет сократить время реагирования и минимизировать риски отключений.

Сейчас на Петропавловской ТЭЦ-2 задействованы 10 котлоагрегатов и 7 турбоагрегатов, отопительный сезон в городе проходит с использованием трех дымовых труб.

Фото: акимат СКО

По заявлению акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова, ТЭЦ-2 работает стабильно даже при пиковых нагрузках, все показатели теплоснабжения соответствуют установленным требованиям.

— В 2025 году в регионе была проведена реконструкция 12,6 км тепловых сетей, 1 520 километров линий электроснабжения и 227 электрических подстанций. Эти меры позволяют обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона, — отметил Гауез Нурмухамбетов.

В целом по Северо-Казахстанской области сейчас функционируют 484 котельные. Для стабильного прохождения зимы заготовлено 562 тысячи тонн угля.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске аварийное отключение электроэнергии привело к сбоям в работе системы теплоснабжения и затронуло ряд важных объектов. Позже электроснабжение было восстановлено, подача тепла сейчас осуществляется в штатном режиме.