Тестирование Mass Alert: алматинцы получили президентское оповещение

Жители Алматы, которые пользуются мобильными устройствами с операционной системой Android, сегодня в полдень получили «президентское оповещение», передает корреспондент агентства Kazinform.

В 12:00 пользователям мобильных устройств с ОС Android поступило тестовое оповещение в виде всплывающего окна с сообщением на казахском, русском и английском языках:

«Алаңдамаңыздар. Халықты хабардар ету жүйесіне тексеру жүргізілуде», «Не беспокойтесь. Проводится проверка системы оповещения населения», «Remain calm. The public alert system is being tested».

Ранее сообщалось, что 31 мая в Алматы в 12:00 пройдет тестовый запуск системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert.

Проект по запуску системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert реализуется по поручению Главы государства. На первом этапе с 31 мая систему запустят для пользователей устройств с ОС Android. На втором этапе к системе подключат пользователей устройств с iOS.

В акимате отметили, что система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS.

Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей. Главное преимущество технологии Cell Broadcast - мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия.

Также запланирована интеграция Mass Alert с автоматической системой раннего оповещения о землетрясении ДЧС Алматы.