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    12:55, 31 Май 2024 | GMT +6

    Тестирование Mass Alert: алматинцы получили президентское оповещение

    мобильная связь
    Фото: pixabay.com

    Жители Алматы, которые пользуются мобильными устройствами с операционной системой Android, сегодня в полдень получили «президентское оповещение», передает корреспондент агентства Kazinform.

    В 12:00 пользователям мобильных устройств с ОС Android поступило тестовое оповещение в виде всплывающего окна с сообщением на казахском, русском и английском языках:

    «Алаңдамаңыздар. Халықты хабардар ету жүйесіне тексеру жүргізілуде», «Не беспокойтесь. Проводится проверка системы оповещения населения», «Remain calm. The public alert system is being tested».

    Ранее сообщалось, что 31 мая в Алматы в 12:00 пройдет тестовый запуск системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. 

    Проект по запуску системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert реализуется по поручению Главы государства. На первом этапе с 31 мая систему запустят для пользователей устройств с ОС Android. На втором этапе к системе подключат пользователей устройств с iOS.

    В акимате отметили, что система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS.

    Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей. Главное преимущество технологии Cell Broadcast - мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия.

    Также запланирована интеграция Mass Alert с автоматической системой раннего оповещения о землетрясении ДЧС Алматы.

    Теги:
    МЧС Землетрясение Связь, ТВ, IT Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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