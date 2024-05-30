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    10:00, 30 Май 2024 | GMT +6

    Систему массового оповещения при ЧС протестируют в Алматы

    уведомления и рассылки по телефону
    Фото: pixabay

    В Алматы 31 мая в 12:00 пройдет тестовый запуск системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в акимате города, по поручению Главы государства в Алматы реализуется проект по запуску системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. На первом этапе с 31 мая систему запустят для пользователей устройств с ОС Android.

    - Завтра в 12:00 пользователям мобильных устройств с ОС Android поступит тестовое оповещение в виде всплывающего окна с сообщением на казахском, русском и английском языках: «Алаңдамаңыздар. Халықты хабардар ету жүйесіне тексеру жүргізілуде», «Не беспокойтесь. Проводится проверка системы оповещения населения», «Remain calm. The public alert system is being tested», - отметили в акимате.

    На втором этапе к системе подключат пользователей устройств с iOS.

    Система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей. Главное преимущество технологии Cell Broadcast - мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия.

    Также запланирована интеграция Mass Alert с автоматической системой раннего оповещения о землетрясении ДЧС Алматы.

    Ранее сообщалось, что до 1 июня в пилотном режиме будет внедрена система Mass Alert с целью своевременного оповещения граждан в случае ЧС.

    - Оповещение населения будет проводиться с использованием технологии Cell Broadcast, которая не создает дополнительную нагрузку на сеть и позволяет мгновенно и массово оповестить сразу всех абонентов в зоне покрытия антенн базовых станций, - рассказал ранее аким города Ерболат Досаев на совещании по обеспечению сейсмической безопасности в Алматы. 

    Теги:
    ДЧС МЧС Происшествия, ЧС Связь, ТВ, IT Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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