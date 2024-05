Систему массового оповещения при ЧС протестируют в Алматы

Как сообщили в акимате города, по поручению Главы государства в Алматы реализуется проект по запуску системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. На первом этапе с 31 мая систему запустят для пользователей устройств с ОС Android.

- Завтра в 12:00 пользователям мобильных устройств с ОС Android поступит тестовое оповещение в виде всплывающего окна с сообщением на казахском, русском и английском языках: «Алаңдамаңыздар. Халықты хабардар ету жүйесіне тексеру жүргізілуде», «Не беспокойтесь. Проводится проверка системы оповещения населения», «Remain calm. The public alert system is being tested», - отметили в акимате.