Территорию озера Сайран в Алматы реконструируют до мая 2025 года

В Алматы продолжаются работы по благоустройству территории вокруг озера Сайран, оно станет местом притяжения и отдыха для жителей и гостей города, передает корреспондент агентства Kazinform.

По поручению акима мегаполиса Ерболата Досаева здесь разворачивается масштабный проект по изменению облика и функционала ключевого водоема. Глава города лично ознакомился с ходом работ по реконструкции и благоустройству прилегающей территории водохранилища. Ерболат Досаев отметил, что по завершении всех работ озеро Сайран станет одним из полицентров Алматы, где горожане смогут независимо от сезона проводить здесь время вместе с детьми.

Фото: акимат г. Алматы

С презентацией данного проекта для акима Алматы выступила ландшафтный архитектор Нелли Лаптева. По ее словам, в настоящее время на данном участке завершен демонтаж имеющихся конструкций и МАФов. Согласно проекту, предусмотрен ремонт арок западной и восточной входных групп, где будут проложены каменные пешеходные дорожки с ограждением. Северная и южная набережные будут обустроены подпорными стенками и двумя понтонными пешеходными переходами протяженностью 250 и 150 метров.

Кроме того, на пляжные зоны будет завезен новый песок. Для удобства посетителей на прилегающей территории появятся: скамейки, урны, перголы с барными столами и стульями, фудкорт. Для активного досуга установят скейтпарк с роллердромом, тренажеры, место для паркура, велопарк, теннисные корты и детский городок.

Особое внимание будет уделено озеленению территории: планируется высадить около 4 тысяч деревьев, 7 тысяч квадратных метров живой изгороди и цветочных клумб, 300 тысяч квадратных метров разнотравья. Кроме того, впервые на Сайране появятся водные растения — лотосы.

Проектом благоустройства предусмотрена установка пяти общественных туалетов и огороженной площадки для выгула собак. Безопасность отдыхающих будет обеспечена за счет строительства двух пунктов полиции, двух спасательных постов. По периметру зоны отдыха появятся камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.

— Мы соединяем два берега в единую прогулочную набережную длиной в 2,5 километра непосредственно около воды. Есть два пантонных перехода 250 и 150 метров. Набережная станет шириной 11 метров. Со стороны улицы Толе би мы сделаем большой зеленый массив, который защитит парк от шума, от гари, и придаст ему завершенность. В целом у нас есть все виды активностей. Мы подводим сети для теннисной площадки и для зимнего ледового катка, — отметила Нелли Лаптева.

Ознакомившись с проектом благоустройства, глава города поручил продумать паркинг для посетителей и предусмотреть уход за зелеными насаждениями. Также он подчеркнул, что главная цель общегородских проектов — комфорт и безопасность алматинцев во всех районах города, и добавил, что в рамках полицентричного развития подобных точек притяжения будет больше.

Фото: акимат г. Алматы

Завершение проекта и сдача набережной в эксплуатацию планируется в мае 2025 года после весенних посадок растений. Ожидается, что обновленная набережная станет центром притяжения для жителей Алмалинского и Ауэзовского районов и единовременно сможет вмещать более трех тысяч посетителей.

В 2023 году впервые за последние 50 лет в рамках поручения акима Алматы проведена механическая очистка дна водохранилища Сайран от мусора и иловых отложений, после чего начались работы по благоустройству. Общая площадь благоустраиваемой территории составляет 46,79 гектаров.

Фото: акимат г. Алматы

В январе этого года Ерболат Досаев сообщил, что благоустройство озера Сайран планируется завершить до конца этого года.