Тенге ведет себя достаточно крепко — глава Нацбанка о последних тенденциях курса

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов прокомментировал укрепление тенге на фоне снижения базовой ставки и цен на нефть, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Тимура Сулейменова, предпосылок для ослабления курса нацвалюты по отношению к доллару нет.

— У нас была одна из предпосылок: базовую ставку снизили до 17 процентов, говорили, что привлекательность тенговых активов упадет, значит, мы увидим огромный рост курса. Он не произошел, он как торговался 487-488, так и торгуется, — отметил Сулейменов в кулуарах Сената.

По его словам, на укрепление курса нацвалюты повлияло падение цены на нефть на фоне деэскалации на Ближнем Востоке.

— Цена на нефть в результате вот предварительной договоренности США и Ирана — она рухнула. Она была около 100 (долларов за баррель — прим. Ред.), сейчас она 78, по-моему, с утра была. То есть, это также не сильно повлияло на тенге, — добавил глава Нацбанка.

Сулейменов подчеркнул, что сейчас курс тенге укрепляется по ряду причин.

— И аналитики, и рынок, и игроки в целом видят макроэкономическую стабильность, видят нацеленность на борьбу с инфляцией, нацеленность на качественный инклюзивный рост, и поэтому на этом фоне тенге ведет себя достаточно крепко, — заключил он.

Отметим, по итогам дневных торгов 17 июня средневзвешенный курс доллара составил 489,39 тенге, поднявшись на 2,16 тенге.

Ранее глава Нацбанка сообщил, что рост мировых цен на нефть на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не оказал заметного влияния на курс тенге.