Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 июня
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс составляет следующие показатели.
В обменниках Астаны:
- доллар: покупка 486,00 тенге, продажа 492,96 тенге;
- евро: покупка 562,99 тенге, продажа 572,97 тенге;
- рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,70 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 488,42 тенге, продажа 490,60 тенге;
- евро: покупка 565,66 тенге, продажа 570,75 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,46 — 6,58 тенге.
В обменниках Шымкента:
- доллар: покупка 488,56 тенге, продажа 490,56 тенге;
- евро: покупка 565,00 тенге, продажа 570,19 тенге;
- рубль: покупка 6,49 тенге, продажа 6,56 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 489,39 тенге, 1 евро 567,5 тенге, 1 рубль 6,69 тенге.
По итогам дневных торгов 17 июня средневзвешенный курс доллара составил 489,39 тенге, поднявшись на 2,16 тенге.