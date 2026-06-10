Ждать ли ослабления тенге до конца года — мнение Нацбанка

За исключением сезонных факторов, базовых причин для снижения национальной валюты на сегодняшний день нет, сообщил председатель Национального банка РК в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Сулейменова, регулятор не видит фундаментальных или рыночных предпосылок для скачка курса доллара до осени.

При этом глава Нацбанка отметил, что в летний период курс тенге традиционно испытывает сезонное давление. Это связано с началом отпускного сезона и ростом спроса на иностранную валюту со стороны населения и бизнеса.

— Такая же сезонность присутствует и в курсе доллара: летом люди покупают валюту для отпусков и так далее. Кроме того, крупные компании закупают иностранное оборудование, чтобы успеть реализовать проекты в строительный сезон. Поэтому летом и осенью спрос на доллар всегда выше, — пояснил он.

По этой причине в начале года курс доллара обычно снижается, а ближе к середине и концу года начинает постепенно расти.

— Мы полагаем, что такая тенденция сохранится и в этом году, однако никаких резких или сверхъестественных изменений не ожидается. В рамках сложившихся исторических значений. Резкого повышения не будет, — подытожил Сулейменов.

Ранее глава Нацбанка сообщил, что рост мировых цен на нефть на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не оказал заметного влияния на курс тенге.