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    Ждать ли ослабления тенге до конца года — мнение Нацбанка

    За исключением сезонных факторов, базовых причин для снижения национальной валюты на сегодняшний день нет, сообщил председатель Национального банка РК в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По словам Сулейменова, регулятор не видит фундаментальных или рыночных предпосылок для скачка курса доллара до осени.

    При этом глава Нацбанка отметил, что в летний период курс тенге традиционно испытывает сезонное давление. Это связано с началом отпускного сезона и ростом спроса на иностранную валюту со стороны населения и бизнеса.

    — Такая же сезонность присутствует и в курсе доллара: летом люди покупают валюту для отпусков и так далее. Кроме того, крупные компании закупают иностранное оборудование, чтобы успеть реализовать проекты в строительный сезон. Поэтому летом и осенью спрос на доллар всегда выше, — пояснил он.

    По этой причине в начале года курс доллара обычно снижается, а ближе к середине и концу года начинает постепенно расти.

    — Мы полагаем, что такая тенденция сохранится и в этом году, однако никаких резких или сверхъестественных изменений не ожидается. В рамках сложившихся исторических значений. Резкого повышения не будет, — подытожил Сулейменов.

    Ранее глава Нацбанка сообщил, что рост мировых цен на нефть на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не оказал заметного влияния на курс тенге.

    Нацбанк Казахстана Доллар Тенге Курс валют Экономика
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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