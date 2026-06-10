Как ситуация на Ближнем Востоке может влиять на тенге, рассказал глава Нацбанка

Рост мировых цен на нефть на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке не оказал заметного влияния на курс тенге. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном влиянии подорожания нефти на национальную валюту, глава Нацбанка отметил, что эффект от изменения нефтяных котировок проявляется не сразу.

— Пока мы не видим большого прямого эффекта ни в сторону понижения, ни в сторону повышения, потому что любое повышение цены на нефть приходит с достаточно большим лагом — полтора-два, иногда больше месяца, — сказал Сулейменов.

По его словам, в последние годы рынок уже сталкивался с более высокими ценами на нефть.

— Мы уже давно видели нефть и за 110 и видели и по 90. Поэтому до тех пор, пока это находится в этих пределах, мы не видим значительного влияния ни в сторону повышения, ни в сторону снижения, — отметил глава регулятора.

Сулейменов также сообщил, что в проекте бюджета на 2026 год сохраняется базовый прогноз цены нефти на уровне 60 долларов за баррель.

— Насколько я знаю, правительство не планирует менять. Я считаю, что это правильно, потому что нужно исходить из консервативных подходов. Если мы будем менять, соответственно, будем говорить «у нас дополнительные доходы, а давайте-ка и их потратим» — это неправильная бюджетная политика, — подчеркнул он.

По словам главы Нацбанка, пока предпосылок для пересмотра бюджетной цены на нефть нет.

Как сообщалось ранее, после обострения ситуации на Ближнем Востоке цена на нефть марки Brent достигала 96,7 долларов за баррель.