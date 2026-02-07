Тенге укрепляется: стоит ли сейчас покупать доллары и чего ждать дальше

Финансовый советник R-Finance Арман Байганов отметил, что укрепление тенге связано с несколькими факторами. Во-первых, доллар дешевеет по отношению к другим мировым валютам. Во-вторых, напряженная ситуация вокруг Ирана влияет на мировые рынки. В-третьих, возможная смена главы ФРС по инициативе президента США Дональда Трампа может отразиться на денежно-кредитной политике и базовой ставке.

— На фоне нестабильной ситуации вокруг Ирана и снижения товарных запасов США, добычи нефти, цена на нефть выросла на 10% за неделю. Это также оказало поддержку тенге. Кроме того, сейчас идет налоговый период: многие экспортеры начали продавать валютную выручку и конвертировать ее в тенге, — пояснил эксперт.

Кадр из видео

По его мнению, в долгосрочной перспективе сильного укрепления тенге ожидать не стоит. В стране сохраняются инфляционные риски, а изменения в налоговом кодексе создают переходный период. При этом он не прогнозирует серьезной девальвации.

На вопрос о том, выгодно ли покупать доллары, Байганов ответил следующим образом:

— Покупка будет оправдана для тех, у кого есть будущие платежи по бизнесу или взаиморасчеты. Для долгосрочного хранения доллар может обесцениться, а доходность по депозитам в американской валюте невысокая. В таких случаях выгоднее держать сбережения в тенге. Людям самим нужно принимать решение, исходя из своих целей.

Экономист Бауыржан Шурманов считает, что те, кто действительно хочет купить валюту, сейчас имеют хорошую возможность, но рекомендует действовать постепенно:

— Лучше разделить покупку на три-четыре части в течение двух-четырех недель, чтобы зафиксировать среднюю цену. Например, часть купить сегодня, часть через неделю — тогда, если тенге продолжит укрепляться, не придется жалеть, — пояснил он.

Фото: inbusiness.kz

По мнению Шурманова, есть вероятность дальнейшего укрепления тенге до конца февраля. Основными факторами выступают налоговый период, сдача деклараций и оплата налогов, а также высокая базовая ставка, которая привлекает внутренний и внешний спрос. Это подтверждается данными по покупке государственных ценных бумаг инвесторами.

Отметим, что аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) связывают укрепление тенге с ростом продаж иностранной валюты в рамках операций Национального банка, обязательной реализации 50% экспортной выручки субъектами квазигосударственного сектора, а также конвертацией валюты экспортерами перед февральским налоговым периодом.

