Предложение валюты превысило спрос — тенге укрепился

Валютный рынок

По данным АФК, предложение иностранной валюты превышало спрос. По итогам торгов в среду курс пары USD/KZT снизился до 498,46 тенге за доллар, укрепившись на 4,59 тенге.

При этом активность участников рынка заметно выросла — общий объем торгов достиг 364,4 млн долларов, увеличившись на 132,8 млн. Эксперты связывают укрепление тенге с ростом продаж иностранной валюты в рамках операций Национального банка, обязательной реализации 50% экспортной выручки субъектами квазигосударственного сектора, а также конвертацией валюты экспортерами перед февральским налоговым периодом.

Как отмечается, по состоянию на 10:37 по времени Алматы 5 февраля курс доллара на Казахстанской фондовой бирже составлял 496,90 тенге.

Денежный рынок

Доходность инструментов денежного рынка показала рост, несмотря на увеличение профицита ликвидности. Индикатор TONIA повысился с 17,36% до 17,43%, а SWAP-1D — с 11,99% до 12,13%.

Совокупный объем торгов достиг 887,4 млрд тенге. При этом спрос на депозитном аукционе снизился до 1 трлн тенге, а объем открытой позиции вырос до 7,5 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Индекс KASE по итогам торгов вырос на 0,3% — до 7 684,8 пункта. Объем сделок увеличился на 39,3% и составил 1,3 млрд тенге.

Поддержку индексу оказал рост акций «Казатомпрома» на 2,8% на фоне высокого спроса на уран и позитивных тенденций в мировом урановом секторе. В то же время рост был частично сдержан снижением акций Kaspi на 1,2% из-за фиксации прибыли инвесторами.

Нефтяной рынок

Стоимость нефти выросла на 3,2% — до 69,5 доллара за баррель. В АФК отмечают, что динамика цен связана с неопределенностью вокруг переговоров США и Ирана по ядерной программе.

Однако на текущей сессии котировки снижаются до 68 долларов за баррель на фоне сообщений о планируемых переговорах между странами в Омане.

Рисковые активы

Как сообщается, американские фондовые индексы показали смешанную динамику — от снижения на 1,5% до роста на 0,5%. По данным ADP, работодатели частного сектора США в январе создали 22 тыс. рабочих мест, тогда как консенсус-прогноз экономистов ожидал прибавку в 45 тыс. Темп найма продолжил замедляться после декабрьского показателя, пересмотренного с 41 тыс. до 37 тыс.

Котировки отдельных компаний снизились: Blackstone и Apollo Global Management — примерно на 5%, KKR и Blue Owl Capital — около 10%.

Защитные активы

Цены на золото выросли до 5 033 долларов за унцию (+2,0%), индекс доллара увеличился до 97,62 пункта (+0,2%). Доходность 10-летних американских государственных облигаций повысилась с 4,27% до 4,28%.

Отметим, что в обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля на 6 февраля.