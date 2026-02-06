Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 6 февраля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 493,61 тенге, продажа — 496,60 тенге;
— евро: покупка — 582,23 тенге, продажа — 587,59 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,41 — 6,53 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 493,00 тенге, продают по 500,00 тенге;
— евро: покупка — 581,00 тенге, продажа — 591,00 тенге;
— рубль: покупка — 6,30 тенге, продажа — 6,60 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 494,41 тенге, продают по 496,73 тенге;
— евро: покупка — 582,41 тенге, продажа — 589,41 тенге;
— рубль: покупка — 6,44 тенге, продажа — 6,52 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 495,1 тенге, 1 евро — 583,72 тенге, 1 рубль — 6,46 тенге.
По итогам дневных торгов 5 февраля средневзвешенный курс доллара составил 495,10 тенге, снизившись на 3,36 тенге.