РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:52, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Тенге продолжает укрепляться на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 518,19 тенге, снизившись на 0,98 тенге. Официальный курс Национального банка на 20 ноября установлен на уровне 519,41 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 518,71 тенге, продают по 520,55 тенге. Евро торгуется в диапазоне 596,91-602,51 тенге, а рубль — 6,35-6,47 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 516,53 тенге, продают по 523,53 тенге. Евро можно приобрести по 595,48 тенге, а продать по 603,55 тенге. Рубль покупают по 6,39, продают по 6,54 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 518,45 тенге, а продают по 520,57 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 596,54 — 603,54 тенге, а рубль в районе 6,36 — 6,43 тенге.

    По итогам дневных торгов 19 ноября средневзвешенный курс доллара составил 519,41 тенге, снизившись на 1,47 тенге. 

    Теги:
    Валюта Обменники Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают