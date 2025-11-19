РУ
    15:51, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курс доллара опустился до 519 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 519,41 тенге, снизившись на 1,47 тенге. Официальный курс Национального банка на 18 ноября установлен на уровне 521,01 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 519,29 тенге, продают по 522,5 тенге. Евро торгуется в диапазоне 600,21-604,66 тенге, а рубль — 6,34-6,46 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 518,42 тенге, продают по 525,45 тенге. Евро можно приобрести по 600,48 тенге, а продать по 610,48 тенге. Рубль покупают по 6,32, продают по 6,47 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 518,78 тенге, а продают по 520,95 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 599,75 — 605,50 тенге, а рубль в районе 6,35 — 6,43 тенге.

    По итогам дневных торгов 18 ноября средневзвешенный курс доллара составил 521,01 тенге, снизившись на 2,63 тенге. 

    Теги:
    Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
