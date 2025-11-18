РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:56, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курс доллара снизился до 521 тенге во вторник

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/Canva

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 521,01 тенге, снизившись на 2,63 тенге. Официальный курс Национального банка на 18 ноября установлен на уровне 524,14 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 522,18 тенге, продают по 524,09 тенге. Евро торгуется в диапазоне 604,04-608,38 тенге, а рубль — 6,38-6,49 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 519,54 тенге, продают по 526,52 тенге. Евро можно приобрести по 601,57 тенге, а продать по 611,58 тенге. Рубль покупают по 6,35, продают по 6,50 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 521,61 тенге, а продают по 523,73 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 603,44 — 608,26 тенге, а рубль в районе 6,37 — 6,44 тенге.

    По итогам дневных торгов 17 ноября средневзвешенный курс доллара составил 524,14 тенге, поднявшись на 1,37 тенге.

    Теги:
    Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают