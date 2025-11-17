РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:15, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Доллар снова усилил позиции к тенге на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 524,14 тенге, поднявшись на 1,37 тенге. Официальный курс Национального банка на 17 ноября установлен на уровне 522,19 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 524,05 тенге, продают по 525,86 тенге. Евро торгуется в диапазоне 606,77-610,75 тенге, а рубль — 6,39-6,50 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 522,50 тенге, продают по 529,48 тенге. Евро можно приобрести по 604,64 тенге, а продать по 614,64 тенге. Рубль покупают по 6,37, продают по 6,52 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 524,04 тенге, а продают по 526,03 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 605,58 — 609,92 тенге, а рубль в районе 6,39 — 6,45 тенге.

    По итогам дневных торгов 14 ноября средневзвешенный курс доллара составил 522,19 тенге, снизившись на 1,92 тенге. 

    Теги:
    Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика
    Еламан Турысбеков
    Автор
