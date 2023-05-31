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Тендер на перевод ТЭЦ-2 Алматы с угля на газ выиграл консорциум из Китая

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
31 Мая 2023, 14:34
Тендер на перевод ТЭЦ-2 Алматы с угля на газ выиграл консорциум из Китая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открытый международный тендер был объявлен в октябре прошлого года. Он проводился в два этапа по стандартам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Тот участвует в финансировании проекта под гарантию «Самрук-Қазына». Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Фонда «Самрук-Қазына».

Сообщается, что всего поступило шесть заявок от компаний из разных стран. Победителем стал консорциум из трех китайских компаний: Dongfang Electric International Corporation, Powerchina Sepco1 Electric Power Construction Co., Ltd и Powerchina Hebei Electric Power Engineering Co., Ltd.

Первая – крупный производитель промышленного оборудования, вторая имеет опыт реализации проектов на условиях ЕРС, третья – специализацию на проектировании. ЕБРР уже утвердил победителя, конкурс считается состоявшимся согласно правилам банка

Сегодня на ТЭЦ-2 состоялась церемония подписания с китайским консорциумом EPC-контракта. «Он подразумевает выполнение полного цикла работ: проектирование, поставка оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию, - говорится в сообщении. - В церемонии участвовал управляющий директор «Самрук-Қазына» Ернат Бердигулов».
Алматы   Китай   Газификация   ТЭЦ  
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