Темпы роста машиностроения в СКО увеличились в полтора раза

В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению устойчивого развития регионов Правительством принимаются все необходимые меры по диверсификации экономики, развитию перерабатывающей промышленности и привлечению инвестиций, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Особое внимание уделяется раскрытию конкурентных преимуществ каждого региона и созданию новых точек роста в реальном секторе.

Одним из регионов, где эта работа уже приносит ощутимые результаты, является Северо-Казахстанская область. По итогам четырех месяцев 2026 года регион продемонстрировал положительную динамику по ключевым направлениям социально-экономического развития, заняв третье место среди областей страны по основным макроэкономическим показателям.

Существенный вклад в рост вносит машиностроение, где объемы производства увеличились в 1,5 раза. Одновременно в регионе реализуются новые индустриальные проекты, развивается переработка сельхозпродукции, создаются рабочие места и модернизируется инфраструктура.

Фото: primeminister.kz

Заводы работают на полную мощность: рабочие места и новые производства

Одним из приоритетов, обозначенных Президентом, является развитие обрабатывающего сектора и создание производств с высокой добавленной стоимостью. В Северо-Казахстанской области обрабатывающая промышленность формирует почти 84% всей индустрии региона.

Основным драйвером стало машиностроение: за четыре месяца заводы региона выпустили продукции на 106,1 млрд тенге:

АО «ЗИКСТО» увеличило выпуск продукции сразу в 3,5 раза, выдав результат на 75,4 млрд тенге.

Завод АО «Мунаймаш» вырос на четверть (+26,7%), произведя оборудования почти на 2 млрд тенге.

Стабильно работают и другие флагманы региона – завод им. С.М. Кирова и Alageum Electric.

В рамках диверсификации экономики в регионе развивают малые производства, уходя тем самым от зависимости крупных секторов. За первые четыре месяца 2026 года в СКО зафиксирован рост смежных отраслей промышленности. В области стали производить значительно больше мебели, строительных материалов и пластмассовых изделий.

Горнодобывающий сектор за четыре месяца уже произвел продукции на 2,5 млрд тенге, показав рост на 21%. Сегодня здесь стабильно работают десятки предприятий. Кроме того, запущен Обуховский горно-обогатительный комбинат. Он даст региону новые рабочие места.

Фото: primeminister.kz

Экономическая зона Qyzyljar: миллиарды тенге в реальные проекты

В соответствии с поручениями Главы государства Правительство ориентирует инвестиционную политику на привлечение надежных партнеров, готовых создавать новые производственные мощности полного цикла, обеспечивая реальный экономический эффект. Ключевой площадкой для привлечения частного капитала и реализации масштабных индустриальных проектов в регионе выступает специальная экономическая зона (СЭЗ) Qyzyljar.

Сейчас здесь зарегистрирован 21 участник. Общая сумма частных вложений составляет 409 млрд тенге, а главное – это позволит создать около 4,5 тыс. постоянных рабочих мест для местных жителей.

В настоящее время запущено 6 производств, где получили работу 749 человек. До конца года планируется запуск еще 6 заводов на сумму 63 млрд тенге.

Среди крупных проектов – этой осенью заработает большой хлебобулочный комбинат компании «Бейкертон» (сумма инвестиций 37,3 млрд тенге), который даст работу 380 специалистам. Также в планах строительство маслоэкстракционного завода холдинга Tiryaki Agro, который сможет перерабатывать до 1,5 тыс. тонн сырья в сутки. Вместо того чтобы продавать за рубеж дешевое сырое зерно, регион будет экспортировать готовое подсолнечное, рапсовое и льняное масло, как этого и требует Президент. При том, что продукция местных предприятий уже пользуется спросом: экспорт региона (без учета стран ЕАЭС) вырос более чем на 72%, и почти весь он состоит из готовых продуктов питания.

Фото: primeminister.kz

Главная житница страны: поддержка и перезагрузка села

Северный Казахстан традиционно обеспечивает продовольственную безопасность страны, в связи с чем развитие регионального агропромышленного комплекса находится на особом контроле Президента. Глава государства поставил перед Правительством и отечественными аграриями четкие задачи: отойти от устаревших методов хозяйствования, снизить зависимость от неблагоприятных погодных факторов и монокультурного производства, а также обеспечить глубокую переработку всей выращенной сельскохозяйственной продукции.

Для достижения этих целей Правительство направило на поддержку аграриев СКО в 2026 году 90 млрд тенге. Это прямые инвестиции в продовольственную безопасность каждого казахстанца.

Из общей суммы господдержки 39 млрд тенге пошли на развитие растениеводства. Главная статья расходов здесь – защита и питание земли. На покупку качественных пестицидов выделено 22,7 млрд тенге, а на минеральные удобрения – 12,2 млрд тенге. Еще 3,8 млрд тенге направлено на субсидирование семеноводства, чтобы на полях использовалось только высококлассное зерно.

Всего в этом году планируется засеять 4,3 млн гектаров. Причем здесь наглядно можно увидеть исполнение поручений Президента по диверсификации:

Под традиционные зерновые культуры отведено 2,9 млн га, что в рамках диверсификации структуры посевов меньше уровня прошлого года на 100 тыс. гектаров.

Второй год подряд 1 млн га отдано под масличные культуры (рапс, лен, подсолнечник), которые востребованы на рынке и идут на местную переработку.

Площади под кормовые культуры расширены до 405 тыс. га. В последующем это сыграет важную роль в откорме скота и стабильных ценах на мясо и молоко.

Под картофель заложено 8,6 тыс. га, а под овощи – 1,4 тыс. га. В прошлом году урожайность картофеля составила 172,3 ц/га, а овощей – рекордные 354,8 ц/га.

Особое внимание уделяется глубокой переработке сырья внутри региона. На сегодняшний день в области действует 28 мукомольных предприятий общей мощностью производства 1,2 млн тонн муки в год. За январь-апрель текущего года на местную переработку уже отправлено около 235 тыс. тонн зерновых, из которых произведено 165 тыс. тонн муки.

Продукция североказахстанских мукомолов активно реализуется как внутри области и в других регионах Казахстана, так и поставляется на рынки РФ, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана и Китая.

На развитие животноводства государство выделило 8,3 млрд тенге субсидий. Основной упор сделан на создание современных молочно-товарных ферм и комплексов. Результат жители области могут видеть на полках магазинов: за 4 месяца производство молока выросло на 7,4%, достигнув 100,8 тыс. тонн. Также птицефабрики региона выдали более 201,5 млн штук яиц.

Параллельно на североказахстанских подворьях и фермах растет поголовье скота. Численность КРС превысила 350 тыс. голов, овец и коз – 465 тыс., лошадей стало больше на 6,6% (172,7 тыс. голов). Но самый высокий рост зафиксирован в свиноводстве – сразу на 21,6% (до 173,5 тыс. голов).

Для работы на столь больших площадях требуется высокая техническая оснащенность. В этом плане Правительством реализуются системные меры по содействию аграриям в обновлении машинно-тракторного парка. Если в прошлом году уровень обновления техники составил 7%, то в текущем году его планируется довести до 8,5% за счет приобретения 3,5 тыс. единиц техники на общую сумму более 88,6 млрд тенге. Через финансовые инструменты аграрии СКО уже закупали 770 единиц новой техники и оборудования на общую сумму 29,9 млрд тенге. В частности, на обновление парка по льготной ставке 5% через АО «КазАгроФинанс» было профинансировано 41,7 млрд тенге.

Фото: primeminister.kz

Чистая вода, новые школы и ремонт ТЭЦ

Бюджет региона сегодня распределяется с четким социальным уклоном. Поручение Президента по обеспечению людей качественной питьевой водой в СКО выполнено. Государство продолжает модернизировать эту систему, чтобы качество воды оставалось на высоком уровне.

В сфере теплоэнергетики уровень износа сетей уменьшится за счет реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». В текущем году в рамках МЭКС запланирована реализация 28 проектов на общую сумму 45,2 млрд тенге. Сюда входят 5 проектов по теплоснабжению на 5,3 млрд тенге, 11 проектов по электроснабжению АО «Северо-Казахстанская РЭК» на общую сумму 16,7 млрд тенге, а также 3 проекта ТОО «Кокшетау Энерго» на общую сумму 14,3 млрд тенге.

Чтобы следующий отопительный сезон прошел без сбоев, на ремонт котлов и турбин Петропавловской ТЭЦ-2 компания «СЕВКАЗЭНЕРГО» под контролем Правительства направляет в этом году 20,7 млрд тенге. При этом планомерная работа велась и ранее: в 2025 году в рамках инвестиционных программ в регионе было отремонтировано 1,5 тыс. км сетей электроснабжения и 227 подстанций на сумму 5,1 млрд тенге, а также реконструировано и отремонтировано 7,3 км тепловых сетей на сумму 1,5 млрд тенге. В 2026 году по инвестпрограммам запланировано обновить еще 1,4 тыс. км сетей и 206 подстанций на общую сумму 4,2 млрд тенге, а также реконструировать 6,8 км теплосетей на 1,4 млрд тенге.

Также по президентской программе «Ауыл Ел-бесігі» выделяются деньги на энергетическое обновление сел. Если в 2025 году по этой программе было построено 14,3 км электрических сетей на сумму 290 млн тенге, то в 2026 году работа продолжена по 5 проектам электроснабжения и начато строительство 4 новых объектов. Из областного бюджета на данные цели выделены средства в размере 549,5 млн тенге.

За четыре месяца в области уже ввели 46,3 тыс. кв. метров жилья (план на год – 340 тыс.). В Петропавловске строят 20 многоквартирных домов. Кроме того, в этом году завершается строительство поликлиники в селе Бесколь, футбольного манежа, сельских спортзалов и детского сада на 280 мест, который строится на средства Фонда «Казақстан халқына».

Фото: primeminister.kz

Все государственные средства расходуются по назначению: исполнение бюджета области на май составило 100%. Больше всего денег регион направляет на образование (170 млрд тенге) и сельское хозяйство (106 млрд тенге) – направления, которые напрямую определяют благополучие каждой местной семьи.

Ранее в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с деятельностью специальной экономической зоны Qyzyljar, где реализуются крупные инвестиционные проекты в сферах пищевой промышленности, машиностроения и глубокой переработки сырья в соответствии с поставленными Главой государства задачами по диверсификации экономики и локализации производств. Он также ознакомился с ходом строительства социально важной инфраструктуры: путепровода в селе Прибрежное и защитных дамб вдоль населенных пунктов, а также многопрофильной областной больницы в Петропавловске.



Олжас Бектенов провел совещание по вопросам завершения весенне-полевых работ и развития агропромышленного комплекса.