Более 10 тысяч рабочих мест создадут в рамках инвестпроектов в СКО

В ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с деятельностью специальной экономической зоны Qyzyljar, где реализуются крупные инвестиционные проекты в сферах пищевой промышленности, машиностроения и глубокой переработки сырья в соответствии с поставленными Главой государства задачами по диверсификации экономики и локализации производств.

Заместитель акима Северо-Казахстанской области Канат Дузелбаев доложил о проводимой работе по привлечению инвестиций в регион и развитию промышленной инфраструктуры СЭЗ. По итогам 2025 года в регион привлечено инвестиций на сумму 609 млрд тенге. При этом за последние два года объем инвестиций в основной капитал региона увеличился почти вдвое. В рамках Общенационального пула инвестиционных проектов в СКО реализуются 64 инициативы на общую сумму 1,1 трлн тенге с созданием более 10,3 тыс. постоянных рабочих мест. СЭЗ Qyzyljar является одним из ключевых центров промышленного роста региона. В настоящее время на восьми субзонах свои проекты реализует 21 участник. На каждый тенге бюджетных вложений здесь привлечено 8 тенге частных инвестиций. Дополнительно ведется работа по созданию мультимодального логистического хаба на базе международного аэропорта «Кызылжар».

Фото: пресс-служба Правительства РК

Руководитель Правительства ознакомился с деятельностью ряда компаний, развивающих собственное производство на территории СЭЗ: одного из крупнейших деревообрабатывающих предприятий региона ТОО «Nord Panels», завода по производству подъемно-транспортного оборудования ТОО «KazCrane Engineering», грибной фермы полного цикла ТОО «Eco Glade», предприятия по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий длительного хранения ТОО «Бейкертон».

Фото: пресс-служба Правительства РК

Исполнительный директор ТОО «Nord Panels» Айваз Бакиров сообщил, что в реконструкцию ранее простаивающего здания, подведение инфраструктуры и запуск высокотехнологичных линий по производству ламинированной фанеры и древесно-стружечных плит (ДСП) было инвестировано порядка 11 млрд тенге. С момента запуска завода в 2024 году создано 300 новых рабочих мест, проектная мощность составляет 50 тыс. м3 готовой фанеры ежегодно. Предприятие обеспечивает импортозамещение до 15% по республике и активно экспортирует продукцию в страны ЕАЭС и Европейского союза, а также расширяет производство за счет запуска линий по выпуску топливных пеллет, прессованных поддонов и медицинских палочек.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Генеральный директор ООО «Уралкран» Сергей Кравчук, партнер проекта ТОО «KazCrane Engineering» по производству подъемно-транспортного оборудования, проинформировал, что на предприятии планируется выпуск мостовых и козловых кранов грузоподъемностью до 500 тонн. Производственная мощность – до 150 единиц продукции в год. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 90%, запуск запланирован на сентябрь–октябрь 2026 года. На первоначальном этапе предусмотрено создание 150 рабочих мест с последующим увеличением численности персонала до 300 человек. Стоимость проекта составляет 4 млрд тенге. Производственный комплекс площадью 13,5 тыс. кв. м создается по принципу полного цикла и объединит все ключевые технологические процессы – от резки металла до испытаний готовой продукции. Проект предусматривает внедрение современных цифровых технологий, включая системы дистанционного управления, автоматизированной диагностики и предиктивного обслуживания оборудования. Основным рынком сбыта станет Казахстан, на долю которого будет приходиться порядка 70% производимой продукции. Оставшиеся 30% планируется экспортировать в страны Центральной Азии, Прикаспийского региона и ЕАЭС. Кроме того, предприятие рассматривает возможность участия в реализации проекта строительства первой АЭС в Казахстане путем поставок отечественного подъемно-транспортного оборудования.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Директор ТОО «Eco Glade» Екатерина Асаенок сообщила, что фабрика полного цикла по выращиванию грибов была введена в эксплуатацию в декабре 2025 года в рамках исполнения поручения Главы государства по диверсификации сельского хозяйства и увеличению доли переработки агропродукции. Общий объем инвестиций составляет порядка 11,3 млрд тенге. Проектная мощность достигает 2,4 тыс. тонн готовой грибной продукции рода agaricus и 4 тыс. тонн компоста в год. На ферме также планируют выпускать переработанную продукцию – консервацию и замороженные полуфабрикаты. Производственный цикл организован по строгим технологическим регламентам. Урожай собирают прямо с компоста до трех раз в день. Предприятие работает с системой онлайн-контроля, позволяющего специалистам в режиме реального времени наблюдать за процессами в каждой камере, оперативно корректировать настройки и держать под контролем ключевые параметры микроклимата. Продукция фермы покрывает порядка 25% текущего объема потребления по стране.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Здесь же заместитель генерального директора ТОО «Радуга» Даурен Катранов представил проекты дальнейшего расширения грибной фермы и тепличного комплекса и рассказал о реализации Техноэкопарка «Радуга», включающего строительство фабрик по выпуску бумажной и картонной продукции, мусороперерабатывающего комплекса и полигона твердых бытовых отходов. Общий объем инвестиций в проект по выпуску хлебобулочных изделий, по словам генерального директора ТОО «Бейкертон» Марины Баяндиной, составляет 37,3 млрд тенге. Его реализация позволит создать порядка 380 постоянных рабочих мест. Производственная мощность предприятия достигнет 15 тыс. тонн продукции в год. На сегодняшний день строительство объекта полностью завершено, произведен монтаж современного технологического оборудования ведущих европейских производителей. Запуск намечен на июль 2026 года.

Фото: пресс-служба Правительства РК

По итогам посещения СЭЗ Qyzyljar Олжас Бектенов отметил, что государственная поддержка должна обеспечивать конкретный экономический результат в виде новых производств, инвестиций и рабочих мест. При этом стратегическое значение для диверсификации экономики имеет укрепление промышленного потенциала страны. Ответственным госорганам и акимату Северо-Казахстанской области поручено оказать содействие текущим и потенциальным инвестиционным проектам.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область ознакомился с ходом строительства социально важной инфраструктуры: путепровода в селе Прибрежное и защитных дамб вдоль населенных пунктов, а также многопрофильной областной больницы в Петропавловске.