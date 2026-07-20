Температура в Алматы побила рекорды, державшиеся почти 80 лет

В Алматы несколько дней подряд фиксируются аномально высокие температуры. С 16 по 18 июля в городе были обновлены температурные рекорды, некоторые из которых держались десятилетиями, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, 16 июля максимальная температура воздуха в мегаполисе достигла 38,0 градуса. Предыдущий рекорд для этой даты составлял 36,1 градуса и был установлен в 1976 году.

На следующий день, 17 июля, воздух прогрелся до 39,2 градуса, превысив прежний максимум в 37,4 градуса, зафиксированный в 1945 году. Таким образом, новый рекорд оказался выше предыдущего на 1,8 градуса.

18 июля столбики термометров поднялись до 40,0 градуса. Это также стало новым температурным рекордом для этой даты. Прежний максимум — 39,7 градуса — был зарегистрирован 18 июля 1997 года.

19 июля температура воздуха достигла 41,2 градуса. Однако рекорд этого дня устоял: 19 июля 1997 года в Алматы было зафиксировано 41,7 градуса.

По словам Даулета Кисебаева, абсолютный температурный максимум июля в Алматы был зарегистрирован в 1983 году, когда воздух прогрелся до 43,4 градуса.

Напомним, 14 июля в Астане был установлен новый температурный рекорд.

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