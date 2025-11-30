Темные улицы: в районе аэропорта Усть-Каменогорска нет освещения
Жители, проживающие вблизи аэропорта на окраине Усть-Каменогорска, сообщили о том, что на их улице по-прежнему нет освещения. По словам местных жителей, из-за этого дети боятся возвращаться домой после школы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Жители микрорайона Прапорщиково рассказали, что для того, чтобы сесть на автобус, им приходится ежедневно идти на остановку, расположенную возле аэропорта. По их словам, вечером, когда взрослые возвращаются с работы, а дети — из школы, освещение на пути от остановки до их домов остаётся крайне слабым.
— Из-за этого дети боятся. Кроме того, уже третий год подряд не горит архитектурная конструкция с надписью «Өскемен» на въезде в город, а вокруг нее накопились горы мусора. Мы хотели бы знать, когда конкретно эта проблема будет решена, — сообщили жители.
Как выяснилось, архитектурная конструкция с надписью «Өскемен» была установлена в 2020 году. По данным городского акимата, проверка показала, что подводящие линии подсветки оказались повреждены.
— Подрядная организация, занимающаяся обслуживанием уличного освещения, проведет работы по замене линий с целью восстановления подсветки. Подрядчиком, ответственным за содержание улиц и дорог, является КГП на ПХВ «Таза Өскемен», действующее на праве хозяйственного ведения. Санитарная очистка выполняется в соответствии с утвержденным графиком, — говорится в официальной информации.
В акимате отметили, что открытого типа остановка, расположенная за пределами территории аэропорта, находится между двумя опорами уличного освещения, которые работают в штатном режиме.
— В текущем году на территории Усть-Каменогорска установлено 1 147 опор уличного освещения, а также освещены дороги, ведущие к 17 объектам образования. Работы в этом направлении будут продолжены и в следующем году, — сообщили в ведомстве.
Перед публикацией материала корреспондент Kazinform выехал на место. На момент осмотра конструкция с надписью «Өскемен» уже была освещена.
Ранее сообщалось, что очищающим Усть-Каменогорск от снега коммунальщикам повысят зарплату.