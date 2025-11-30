Темные улицы: в районе аэропорта Усть-Каменогорска нет освещения

Жители микрорайона Прапорщиково рассказали, что для того, чтобы сесть на автобус, им приходится ежедневно идти на остановку, расположенную возле аэропорта. По их словам, вечером, когда взрослые возвращаются с работы, а дети — из школы, освещение на пути от остановки до их домов остаётся крайне слабым.

— Из-за этого дети боятся. Кроме того, уже третий год подряд не горит архитектурная конструкция с надписью «Өскемен» на въезде в город, а вокруг нее накопились горы мусора. Мы хотели бы знать, когда конкретно эта проблема будет решена, — сообщили жители.

Фото: Ботакөз Кенжеханқызы / Kazinform

Как выяснилось, архитектурная конструкция с надписью «Өскемен» была установлена в 2020 году. По данным городского акимата, проверка показала, что подводящие линии подсветки оказались повреждены.

— Подрядная организация, занимающаяся обслуживанием уличного освещения, проведет работы по замене линий с целью восстановления подсветки. Подрядчиком, ответственным за содержание улиц и дорог, является КГП на ПХВ «Таза Өскемен», действующее на праве хозяйственного ведения. Санитарная очистка выполняется в соответствии с утвержденным графиком, — говорится в официальной информации.

Фото: Ботакөз Кенжеханқызы / Kazinform

В акимате отметили, что открытого типа остановка, расположенная за пределами территории аэропорта, находится между двумя опорами уличного освещения, которые работают в штатном режиме.

— В текущем году на территории Усть-Каменогорска установлено 1 147 опор уличного освещения, а также освещены дороги, ведущие к 17 объектам образования. Работы в этом направлении будут продолжены и в следующем году, — сообщили в ведомстве.

Перед публикацией материала корреспондент Kazinform выехал на место. На момент осмотра конструкция с надписью «Өскемен» уже была освещена.

