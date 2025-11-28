Очищающим Усть-Каменогорск от снега коммунальщикам повысят зарплату

На внеочередной 39 сессии маслихата депутаты одобрили перераспределение средств, высвободившихся благодаря экономии на госзакупках и росту доходной части.

Одним из ключевых решений стало повышение заработной платы водителям и автослесарям спецтехники «Таза Өскемен». Это сотрудники, на которых держится бесперебойная снегоуборка в городе.

— Мы долго обсуждали вопрос повышения зарплаты работникам «Таза Өскемен». Это люди, которые выходят на работу сверхурочно. За переработку нужно платить, иначе любой тракторист вправе отказаться от лишних часов. Поэтому мы приняли решение увеличить оплату труда, — отметил заместитель акима города Максат Шакиров.

Помимо этого, значительные средства направят на зимнее содержание внутриквартальных проездов и частного сектора — тех участков, которые ежегодно вызывают наибольшее число обращений от жителей. Дополнительная техника для этой работы будет предоставлена Центрам территориального управления на условиях аренды.

Принятые корректировки должны повысить эффективность городской коммунальной службы и улучшить качество зимнего содержания улиц Усть-Каменогорска.

Ранее мы рассказывали, как устраняли последствия недавней непогоды в ВКО. Коммунальщикам Усть-Каменогорска пришлось работать круглосуточно.