Telegram запустил функцию проведения аукционов на подарки

Тестовый аукцион прошел с эксклюзивным подарком Telegram Plane, прежде чем планируется проведение торгов с подарками от знаменитостей.

Первый аукцион стартовал 15 ноября и пройдет в 50 раундов. В каждом раунде 20 участников, занявших первое место, получают по 20 подарков Telegram Plane. Первый раунд длился один час, а следующие 49 раундов будут продолжаться по пять минут каждый.

Помимо этого, в версии Telegram 12.2.1 для Android появилась возможность запуска стримов из личных профилей. Они оформлены в формате «историй», зрители могут оставлять комментарии, которые оцениваются в «звездах». Трансляцию также можно вести из другого приложения, указав ссылку на сервер и ключ трансляции.

Напомним, Telegram официально получил статус участника Astana Hub – ведущего инновационного кластера Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что в Казахстане государственные органы начинают переходить во внутренних коммуникациях на национальный мессенджер Aitu.