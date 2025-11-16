Telegram запустил функцию проведения аукционов на подарки
Мессенджер Telegram запустил функцию проведения аукционов на подарки приложения. Об этом сообщил сооснователь мессенджера Павел Дуров, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Тестовый аукцион прошел с эксклюзивным подарком Telegram Plane, прежде чем планируется проведение торгов с подарками от знаменитостей.
Первый аукцион стартовал 15 ноября и пройдет в 50 раундов. В каждом раунде 20 участников, занявших первое место, получают по 20 подарков Telegram Plane. Первый раунд длился один час, а следующие 49 раундов будут продолжаться по пять минут каждый.
Помимо этого, в версии Telegram 12.2.1 для Android появилась возможность запуска стримов из личных профилей. Они оформлены в формате «историй», зрители могут оставлять комментарии, которые оцениваются в «звездах». Трансляцию также можно вести из другого приложения, указав ссылку на сервер и ключ трансляции.
Напомним, Telegram официально получил статус участника Astana Hub – ведущего инновационного кластера Центральной Азии.
Ранее сообщалось, что в Казахстане государственные органы начинают переходить во внутренних коммуникациях на национальный мессенджер Aitu.