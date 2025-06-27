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    12:00, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Telegram стал участником Astana Hub

    Компания Telegram официально получила статус участника Astana Hub – ведущего инновационного кластера Центральной Азии, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Astana Hub. 

    astana hub
    Фото: alfa.kz

    — Сегодня Telegram входит в пятёрку самых загружаемых приложений в мире и насчитывает более миллиарда активных пользователей в месяц. Это независимая технологическая платформа, ориентированная на скорость, масштабируемость, стабильность и защиту данных, — говорится на сайте Astana Hub. 

    Также сообщается, что встроенные в Telegram веб-приложения — Mini Apps — позволяют создавать сервисы, маркетплейсы и игры, которые ежемесячно привлекают более 500 млн пользователей.

    — В 2024 году была запущена внутренняя валюта Telegram Stars, которую разработчики приложений могут конвертировать в Toncoin. Платформа последовательно следует принципам цифровой безопасности: при регистрации не требуется ввод персональных данных, исходный код открыт, а протоколы шифрования доступны для аудита, — отметили в хабе.

    В июне 2024 года основатель Telegram Павел Дуров посетил Казахстан по приглашению Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева. В рамках визита он побывал в Astana Hub, ознакомился с инфраструктурой кластера, программами поддержки IT-компаний и потенциалом местного рынка. По итогам визита в Astana Hub был открыт офис Telegram.

    — Присоединение к экосистеме Astana Hub открывает для Telegram новые возможности для совместных проектов, обмена опытом и развития цифровых продуктов как на внутреннем, так и на глобальном рынках, — отметили в Astana Hub.

    Ранее мы писали, что Telegram может построить летний IT-лагерь в Боровом. 

    Теги:
    Связь, ТВ, IT Астана Хаб Цифровизация
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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