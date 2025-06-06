Telegram может построить летний IT-лагерь в Боровом — глава Минцифры

Выпуск был посвящен вопросам цифровизации и развитию искусственного интеллекта в Казахстане. В рамках обсуждения прозвучала тема привлечения и удержания квалифицированных IT-кадров. По словам министра, одним из ключевых факторов, влияющих на выбор места работы специалистов, является экологическая обстановка.

— Я хотел бы отметить, что мы тоже очень много общаемся с IT-специалистами, и экологический вопрос они ставят на первое место, — отметил Жаслан Мадиев.

Он добавил, что в этом контексте рассматривается идея создания полноценного IT-хаба в Боровом, где хорошая экология сочетается с развитой инфраструктурой. По его словам, к местности проявила интерес крупная международная IT-компания, базирующаяся в Дубае.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев уточнил, имелась ли в виду компания Telegram.

— Да, я просто не хотел называть, потому что пока еще нет формальных договоренностей. Они хотели построить летний лагерь здесь из-за хорошей экологической обстановки в Боровом. Там есть примыкание к озеру, к лесу, виден закат, — подтвердил глава Минцифры.

Ранее в ходе Международного форума Астана, Жаслан Мадиев поделился своим видением развития нового города Алатау.