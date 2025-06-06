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    21:21, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Telegram может построить летний IT-лагерь в Боровом — глава Минцифры

    Telegram планировал открыть летний IT-лагерь в Боровом. Об этом сообщил министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в новом выпуске подкаста Taldau Talks, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жаслан Мәдиев
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Выпуск был посвящен вопросам цифровизации и развитию искусственного интеллекта в Казахстане. В рамках обсуждения прозвучала тема привлечения и удержания квалифицированных IT-кадров. По словам министра, одним из ключевых факторов, влияющих на выбор места работы специалистов, является экологическая обстановка.

    — Я хотел бы отметить, что мы тоже очень много общаемся с IT-специалистами, и экологический вопрос они ставят на первое место, — отметил Жаслан Мадиев.

    Он добавил, что в этом контексте рассматривается идея создания полноценного IT-хаба в Боровом, где хорошая экология сочетается с развитой инфраструктурой. По его словам, к местности проявила интерес крупная международная IT-компания, базирующаяся в Дубае.

    Спикер Сената Маулен Ашимбаев уточнил, имелась ли в виду компания Telegram.

    — Да, я просто не хотел называть, потому что пока еще нет формальных договоренностей. Они хотели построить летний лагерь здесь из-за хорошей экологической обстановки в Боровом. Там есть примыкание к озеру, к лесу, виден закат, — подтвердил глава Минцифры.

    Ранее в ходе Международного форума Астана, Жаслан Мадиев поделился своим видением развития нового города Алатау.

    Теги:
    Соцсети МЦРИАП Боровое Жаслан Мадиев Связь, ТВ, IT
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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