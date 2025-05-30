Мы хотим, чтобы молодежь выбрала Алатау, вместо Дубая - глава Минцифры

По его словам, Алатау — это большой инфраструктурный проект, необходимый для нашей страны.

— Есть несколько опций того, как можно развивать город. В первую очередь, можно дать возможность органически развиваться, то есть строить города, как мы делали раньше, точно так же как и Астану мы построили благодаря госбюджету или же Туркестан. Или же другой вариант, сделать Алатау платформой для инвесторов. Но для этого нам нужна будет конкурентоспособная среда. У нас должна быть среда, в которой будет работать как и частный сектор, так и инвесторы смогут существовать. Точно так же мы должны продумать весь ландшафт, который предстоит создать в городе Алатау, — отметил Жаслан Мадиев.

Также, по его словам, необходимо разработать и соответствующую законодательную базу.

— Есть характеристики, которые будут отличать определенные города, куда идут инвесторы. В первую очередь, это специальная экономическая зона для всего города. Плюс к этому, возможно нужна будет регуляторика или же определенная нормативно-правовая база, которая будет усиливать режим. Английский язык должен стать главным бизнес языком этого города. Также надо будет дальше продвигать криптовалюту, которая станет валютой даже тендеров, — считает министр.

Кроме того, предлагается разрешить иностранцам приобретать недвижимость в Алатау. Это, по мнению министра, поможет институционально укрепить позиции нового города.

— Имея все эти изменения и проделав эти сдвиги, мы сможем дать импульс развитию этого города. При этом, его можно будет сделать узлом как и туризма, так и образования. И можно будет постараться превратить этот город в город с большим капиталовложением. Ну и мы надеемся, что вся торговля будет идти благодаря городу Алатау, и даже молодежь, которая хочет жить в таком городе как Дубай или в Турции, мы хотим чтобы они выбрали Алатау, а не Дубай, — добавил Жаслан Мадиев.

Ранее заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев сообщил о том, что новому городу Алатау придадут особый статус.